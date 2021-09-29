Binbir emekle yıkayıp, saatlerce tokaçla dövüyorlar

Erzurumlu kadınların haftalarca binbir emekle uğraştıkları yün yıkama mesaileri başladı. Yöreye ait geleneksel kıyafetlerden olan ehramın yapımında kullanılan yünler günlerce yıkanıp saatlerce tokaçlarla dövülüyor

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Standart boyut

Erzurumlu ve Bayburtlu kadınların geleneksel kıyafetlerinden ehramın ham maddesi olan ve dikiminde kullanılan koyun yünlerinin yıkama dönemi başladı.

Erzurumlu kadınlar ehram yapımı için ilk olarak koyun kırkılma döneminde elde edilen yünleri akarsu kenarına getiriyor. Daha sonra güneş yardımıyla yünleri kurutuyor. Kurutulan yünler kadınlar tarafından tokaçlarla dövülerek yumuşatılıyor.

Bir sonraki adımda ise akarsuda yıkanan yünler tekrardan kurutulmaya bırakılıyor. Son olarak uzun sopalarla çırpılan yünler tarandıktan sonra iplik haline getirilip ehram yapımında kullanılıyor.

El emeğiyle ilmek ilmek dokunarak yapılan ehramlar tezgahlarda son halini aldıktan sonra satışa çıkartılıyor.

Bir dokumacı tezgahta 7 günde, 4 metrekare bir ehramı rahatça örebiliyor.

“250 YIL ÖMRÜ VAR”

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, ehramın üretildikten sonra 250 yıllık ömrü olduğunu söyledi.

Taşbaşı, “Yünün yıkandığı zaman köpürmesi ve içerisindeki kirin bir şekilde gitmesi gerekiyor. Yıkandıktan sonra yünü kurutacaklar, sonra tekrar yıkayacaklar ve sonra üçüncü kez yıkadıktan sonra tekrar kurutacaklar. Sonrasında çırpılacak, taranacak ve iplik haline getirilecek. Burada 1 hafta yıkama sürecek. Tezgaha atılacak süre 3 haftayı buluyor. En kaliteli yünü ehramda kullanıyoruz, geriye kalanları ise kilim, çorap ve yorganda kullanıyoruz” dedi.(İHA)