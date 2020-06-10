Doğum esnasında bebeğin oldukça dar olan doğum kanalından kolayca geçmesine olanak sağlamak ve bebeğin beyninin dışarıya doğru rahatça büyümesine yardımcı olmak ve kafa içinde gelişebilecek ani basınç ve hacim değişimlerinin etkilerini hafifletmek gibi görevleri olan bıngıldak ne demek, nerede bulunur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Parmaklarınızı yavaşça yenidoğanın kafasının üzerinde gezdirirseniz, kemik yerine birkaç yumuşak nokta hissedebilirsiniz. Tıpta fontanel olarak adlandırılan bıngıldak, normal gelişimin bir parçasıdır ve yenidoğan bebeklerde toplam 6 adet bulunur. Peki, bıngıldak ne demek, nerede bulunur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BINGILDAK NE DEMEK?

Yenidoğan bebeğin kafatasının yumuşak kısımları bıngıldaklar yani tıp dilinde fontaneller olarak bilinir. Kafatası kemiklerinin birleşme yerlerinde bulunan ve elle bastırıldığı zaman oynar gibi olan kıkırdağımsı bölüme verilen isimdir. Bağ dokusu olmasına rağmen oldukça sert bir doku olan fontanel, dokunmakla veya hafif travmalarda kolay kolay zarar görmez. Kafa kemiklerinin birleşme noktasındaki bağ dokundan oluşan bölgeye bıngıldak bölgesi adı verilir. Bu bölge üstü saçlı deri ve derialtı yağ dokusuyla kaplıdır.

BINGILDAK NEREDE BULUNUR?

Yenidoğanın kafatasında altı bıngıldak bulunurken, sadece iki tanesi yaygın olarak bilinir. Başın ortasında, üst kısımdaki ön bıngıldak (Anterior fontanel) olarak bilinir. Elmas şeklindedir ve kapanması genellikle 7 ay ile 18 ay arasında sürer. Bir diğeri ise kafanın arka kısmında bulunur (posterior fontanel). Üçgen şeklindedir ve doğumdan birkaç ay sonra kapanır.