Bingöl’de görüldü, ‘zarar vermeyin’ uyarısı yapıldı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, "Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım" dedi.

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Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde Peri Suyu kenarında yoldan geçen bir vatandaş, karla kaplı alanda taşın üzerindeki bir vaşağı, cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, “Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Bunları kesinlikte korumamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığı yabani hayvanları koruma çalışmasının faydalarını kısa zaman içinde görmeye başladık. Bu görüntüler bizi sevindirdi” dedi. (DHA)



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