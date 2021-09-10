Balıkları ölümden böyle kurtardı

Edirne'de yürüme engelli, öğretmen Süleyman Ekiz, kanaldaki az miktar suda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan balıkları, pet şişelere doldurup Tunca Nehri'ne taşıdı.

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Edirne’de DSİ’ye ait olan ve işletmesi Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi’ne devredilen sulama kanalı, çeltik tarlalarının sulama sezonunun bitmesiyle kurumaya terk edildi. Meriç’ten daha önce pompalanan sularla kanala gelen balıklar da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TEK TEK NEHRE TAŞIDI

Kanalın geçtiği İstasyon Mahallesi’nde yürüme engelli coğrafya öğretmeni Süleyman Ekiz, durumu fark edip balıkları su dolu pet şişelere doldurdu. Topladığı balıkları elektrikli aracıyla 1 kilometre mesafedeki Tunca Nehri’ne bırakan Ekiz, kanal ile Tunca arasında birçok kez gidip geldi.

“BİNLERCE BALIK ÖLMEK ÜZERE”

Sulama kanalında çok fazla balık olduğunu, kendi çabasıyla balıkları kurtarmaya çalıştığını belirten Ekiz, “Binlerce balık kanalda susuz kalmış ve ölmek üzere. Bu kanala çeltik sulamaları için zaman zaman su veriliyor. Pompayı kapattıkları zaman burası biraz daha çukur olduğu için su kalmıyor. Bu nedenle de bu balıklar burada kalmış. Bugünümü bunlara ayırdım, kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım” dedi.

Yetkililerden destek beklediğini söyleyen Ekiz, “Kanalda 15-20 bin balık var. Kanaldaki sular kesilince hepsi orada kalıyor. Tesadüfen rastladım. 7-8 kez nehre gidip geldim, artık gücüm kalmadı. Yetkililerden rica ediyorum, inşallah o balıkları kurtarırlar” dşye konuştu.

Haber verilmesi üzerine ise DSİ yetkilileri sulama kanalına yeniden su bırakılmasını sağladı. (DHA)