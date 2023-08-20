Binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı’nda doluluk yüzde 15’e düştü

Türkiye'de çeltik üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle doluluk oranı yüzde 15'e geriledi.

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Uzunköprü ilçesinde bulunan ve kış yağışlarının yetersiz olması nedeniyle Meriç Nehri’nden su takviyesiyle tarım sezonu öncesi doluluk oranı yüzde 40’lara kadar ulaşan barajda son günlerde su seviyesi çok düştü.

Terfi istasyonları aracılığıyla su takviyesi yapılan nehrin debisinin yaz aylarında kritik seviyelere düşmesinin ardından barajda 6 milyon metreküp su bulunuyor.

Geniş çeltik üretim alanlarının yer aldığı bölgede bulunan baraj, bu yıl 43 bin dönümlük çeltik arazisini suluyor. Gelişim dönemindeki çeltiğin sağlıklı büyümesi için 20 gün daha suya ihtiyacı bulunuyor.

“BARAJI ÇOK KULLANDIK”

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, bölgede ciddi bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

Aşırı sıcaklar ve beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle barajdan önemli miktarda su kullanıldığını belirten Kaya, “Yılın kurak geçmesinden dolayı barajı çok kullandık. Bugünlerde su seviyemiz 6 milyon metreküp civarına düştü” dedi.

Kaya, Meriç’in debisinin düşük olması sebebiyle baraja son dönemde su takviyesi yapamadıklarını dile getirdi.

Barajın ana su kaynağının nehirden gelen su olduğunu vurgulayan Kaya, “Bizim ana kaynağımız Meriç Nehri, nehirde su olmayınca üretici mağdur oluyor. Bulgaristan barajlarında da çok su olmadığı için oradan da çok su salınmıyor” ifadelerini kullandı.

Kaya, barajdan faydalanan üreticilerin mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

“ÇİFTÇİLERİMİZ KORKUYOR”

Kaya, bu yıl kuraklık nedeniyle ekim alanlarını daralttıklarını söyledi. Normalde 67 bin dekarlık alana ekim yapılırken bu yıl 43 bin dekar çeltik ekimi gerçekleştiklerini anlatan Kaya, “Kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz biraz korkuyor, bundan dolayı ekilişimiz 43 bin dekarda kaldı. Barajın mevcut durumuyla ilgili biraz korkulu bir süreç geçiriyoruz. 6 milyon metreküp su var. 3 milyon metreküpü balıkların, 1 milyon metreküp su buharlaşarak heba oluyor. 2 milyon metreküp su ucu ucuna yeter gibi. Tam başak döneminde suyun çok ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. İnşallah üreticimiz mağdur olmadan önümüzdeki süreçte hasada başlayacağız” dedi.

Kaya, gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması için barajın kış aylarında doldurulması gerektiğine dikkati çekti, çiftçilere sağlanan sulama desteklerinin artırılması talebinde bulundu. (AA)