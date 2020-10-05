Binlerce kaplumbağa yavrusu denizle buluştu

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde, bu yıl 2 bin 300 yuva oluştu. 5 sahilden 300 bin deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin’in 5 kumsalından 300 bin kaplumbağa yavrusunun denizle buluştuğunu söyledi. Ergene, şunları söyledi:

* Temmuz’un ortasından itibaren başlayan yavru çıkışları, geçen hafta sonlandı. Bu yılki sayılara baktığımızda başarılı bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Davultepe’de 239 yuva, Alata’da 398 yuva vardı. Kazanlı’ya ara ara gittik baktık ama orada da bin civarında yuva tespit ettik. Toplamda 3 kumsala bırakılan yumurta sayısı 35 bin civarındaydı.

* Denize ulaşan toplam yavru sayıda 200 bin civarında oldu. Anamur’da da bine yakın yuva orada olmuştur. Göksu Deltası’nda da 100-150 civarında olur. Dolayısıyla Mersin’in 5 kumsalından ortalama 300 bin civarında yavru denizle buluştu.

“BALIKÇILAR DİKKATLİ OLMALI

İnsanlara da uyarılarda bulunan Ergene, sözlerine şöyle devam etti:

* Sezonu kapattık diyoruz ama karada olan sezonu kapattık. Çünkü deniz sezonu kaplumbağalar için yeni başlıyor. Özellikle bu dönemde balıkçılar dikkatli olması gerekiyor.

* Yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu ve 2-3 haftalık süreçte yüzeye yakın yüzmeleri olacak. Bu canlılar ağlarına takıldıklarında dikkatli bir şekilde çıkartıp, geri denize bırakmaları gerekiyor. Ağlarını kıyıya yakın bölgelere atmamaları gerekiyor.

* Anaç kaplumbağa ağa takılacak olursa dikkatli bir şekilde teknelerine alıp, baygınlık halinin geçmesini bekleyip denize öyle bırakmaları gerekiyor. Özellikle ricamız darbetmemeleri. (İHA)