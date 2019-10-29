Binlerce kişiden 29 Ekim zeybeği

Cumhuriyetimizin 96'ıncı yaşı İzmir Ödemiş'te özel bir şekilde kutlandı. Bu özel günde bin 200 kişi Saraçoğlu Caddesi'nde harmandalı zeybeği oynadı.

Cumhuriyetin 96’ıncı yaşının farklı bir şekilde kutlandığı yerlerden birisi de İzmir Ödemiş’ti. Ödemiş Belediye ve Ödemiş Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bin 200 kişi zeybek oynadı.

Yönetmen ve yapımcı Murat Şeker’in sosyal medya hesabından paylaştığı gösteri kameraya böyle yansıdı:

2 bin gönüllüyü Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen de yalnız bırakmadı.

“İYİ Kİ VARSIN ATAM”

Efeler diyarı Ödemiş'e yakışan bir kutlama etkinliğine imza atıldığını söyleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “100 yıl önce Ödemiş'in Hacı İlyas köyü yakınlarında ilk kurşunu atarak kurtuluştan kuruluşa, yani cumhuriyete giden yolda tüm Anadolu'ya umut olan, Kuva-yı Milliye içerisinde İzmir'in dağlarında destanlar yazan efelerin torunları olarak bugün bizler cumhuriyetimizin 96. yılını böyle coşkuyla kutluyoruz. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Kaymakçı'da 3 yaşından 83 yaşına kadar herkesin katılımıyla düzenlenen fener alayının ardından burada da genciyle yaşlısıyla bir aradayız. Ödemiş, sonsuza dek Atatürk'ün aydınlattığı yolda cumhuriyet için yürümeye devam edecek. İyi ki doğdun vatan, iyi ki varsın Atam” dedi.

Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Saraçoğlu Stadyumu'ndaki törenlerle devam etti.