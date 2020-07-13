Binlerce öğrenci yaz okulu mağduru oldu

Anadolu Üniversitesi 22-26 Temmuz tarihleri arasında yapacağı 3 ders sınavını iptal ederek yerine yaz okulu uygulaması getirdi. Mağdur olan binlerce öğrenci Twitter üzerinden kampanya başlattı, 1-2 ders için yaz okuluna gitmek istemediklerini, sınavla geçmek istediklerini söyledi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi pandemi süreci nedeniyle aldığı karar ile bu yıl yaz okulu açmayacağını duyurmuştu. Öğrenciler 3 ders sınavına girecek ve kalan derslerini bu şekilde verecekti. Öğrenciler bu duruma tepki gösterdi. Üniversite, gelen tepkiler üzerine aldığı karardan vazgeçti. Yeni kararda ise 3 ders sınavı kaldırıldı ve sadece yaz okulu uygulaması yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl hem yaz okulu hem de 3 ders sınavını gerçekleştiren üniversite yönetimine bu defa da 3 ders sınavını isteyen öğrenciler tepki gösterdi.

2.5 AY BOŞA GİDECEK

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden binlerce mesaj yayınlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu nedeniyle geç mezun olacaklarını bu sebeple mağduriyet yaşayacaklarını söyledi. Bir çok adayın yüksek lisans ilanlarına başvuramayacağını, ALES ve KPSS hazırlıklarının boşa gideceğini belirten öğrencilerin mesajlarında şu ifadeler yer aldı: “Zamanında mezun olmak istiyoruz. Ek ücret ödemek istemiyoruz. Pandemi döneminde iç içe sınav olmak istemiyoruz. 2.5 ay boş yere beklemek istemiyoruz. Üç ders sınavını geri istiyoruz” ifadelerini kullandı.







