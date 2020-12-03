Bir anda suyun üstünde belirdiler, herkes telefonlara sarıldı

Bir anda suyun üstünde belirdiler, herkes telefonlara sarıldı

Alanya'da tatilciler plajı boşaltınca, yunuslar doğal ortamlarına geri döndü. Günbatımında sahile yaklaşan yunuslar adeta şov yaptı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

Dün akşam Alanya’daki İncekum sahiline balık tutmaya ve yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar, yunusların gösterisi ile karşılaştı. Gün batımında denizin üstünde beliren yunus balıkları, sahilde oturan vatandaşlara gösteri yaptı.

BİR SAAT BOYUNCA GÖRSEL ŞÖLEN

Deniz yüzeyine çıkarak dalan yunusların hareketleri, görsel şova dönüştü. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat boyunca zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Yunusların kendilerine şov yaptığını ifade eden Zeynep Alkoç, “Çok güzeldi. İnsanlar gidince yunuslar kendi doğal yaşam ortamlarına gelebiliyor. Sahili temiz tutmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olduk” diye konuştu. (İHA)