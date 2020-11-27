Bir anlık dalgınlıkla yılların birikimini çöpe attı

Malatya'da yaşayan 50 yaşındaki Handan Benzer, biriktirdiği para ile aldığı 4 bileziğinin bulunduğu çantayı yanlışlıkla sokaktaki çöpe attı. Durumun farkına varan kadın hemen altınları attığı çöpün yanına gitti ancak 4 bilezikten 3'ünün alındığını gördü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde yaşayan Handan Benzer, yıllardır biriktirdiği emekli maaşını altına yatırdı ve bu zamana kadar 4 bilezik biriktirdi.

Bileziklerini evde muhafaza eden kadın, altınları başka bir çantaya koydu ve bir anlık dalgınlıkla o çantayı da evdeki çöplerle birlikte çöp kutusuna attı.

Hayatının şokunu yaşayan Benzer, hemen çöp kutusunun yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi.

Benzer, “Allah rızası için altınlarımızı bulanların geri getirmesini istiyorum. Güçlükle biriktirdiğim parayla aldım” dedi. (İHA)