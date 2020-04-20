Bir annenin 3 yıllık mücadelesi sonuç verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adanalıoğlu Mahallesi’nde yaşayan bir annenin yardım çağrısını duydu. Bir çocuğunu geçen sene toprağa veren Fatma Aktaş, böbreklerinden rahatsız olan oğlunu hastaneye daha rahat götürebilmek için bulundukları bölgedeki köprünün genişletilmesini istedi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 4 gün içinde söz konusu köprünün genişletme çalışmasını tamamladı. Böylece hem Aktaş Ailesi yola çıkmak için 2 km yol yürümek zorunda kalmayacak hem de ambulans dahil tüm araçlar bölgeye rahatlıkla ulaşabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, yurttaşların hayatlarına dokunmaya da devam ediyor. Tüm birimleriyle güç birliği yaparak, çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 3 çocuk annesi Fatma Aktaş'ın yardım çağrısına kısa sürede yanıt verdi.

Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Aktaş Ailesi, evlerinin bulunduğu bölgedeki hiçbir aracın geçemediği köprünün genişletilmesi için birçok kuruma dilekçe yazdı fakat sonuç alamadı. Bir evladını geçen sene toprağa veren Fatma Aktaş, böbreklerinden rahatsız olan 11 yaşındaki oğlu Muhammed için mücadelesini bırakmadı. 3 yıldır bu yolda türlü mücadele veren fakat cevap alamayan ailenin yarasına Büyükşehir ekipleri merhem oldu.

BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ İÇİN EKİPLER 4 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Aktaş Ailesi'nin talebi üzerine kısa sürede yerinde inceleme yaparak, çalışmaları başlattı. Ekipler, köprü geçişine baks menfezler yerleştirerek, genişletme çalışması yaptı. Bölgede taş duvar örme çalışması da yapan ekipler, acil durumlarda sağlık araçlarının kolaylıkla geçiş yapabileceği şekilde köprüyü genişletti. 2 iş makinası ve 8 personelle büyük bir özveriyle çalışan Büyükşehir ekipleri, 4 gün içinde çalışmaları tamamladı. 4 yaşındaki kızlarının kaybını yaşayan acılı ailenin yüzü, böbreklerinden rahatsız olan oğulları Muhammed'i rahatlıkla hastaneye götürebilecekleri için güldü.

“MÜCADELEMİZ 3 YILDIR SÜRÜYOR”

3 çocuk annesi Fatma Aktaş, evlerinin bulunduğu bölgedeki köprünün genişletilmesi için 3 yıldır mücadele verdiğini dile getirerek, “Bizim küçük, 2 metre genişliğinde bir köprümüz vardı ve benim 4 yaşında engelli epilepsi hastası bir kızım vardı. Hiçbir şekilde özel eğitim arabası, ambulans, çöp arabası giremiyordu. Bizim de o zamanlar özel arabamız yoktu. Bu mücadelemiz 3 yıldır sürüyor. Bundan 3 sene önce Büyükşehir'e gittiğimde talebimi kabul ettiler. Her gelen söz verdi ama maalesef sözünün arkasında durmadı. Bundan 2 ay önce yine Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Sağ olsunlar, sesimizi duydular. Vahap Seçer Başkanımız'a minnettarız, şükürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Köprü genişletme çalışmasının Büyükşehir tarafından tamamlandığını söyleyen Aktaş, “Mutluyuz, köprünün sonunu kızım göremedi ama diğer evlatlarıma Allah uzun ömür versin. Oğlum da rahatsız, kızımı kurtaramadık, belki oğlumun işine yarar, bizden sonra gelen evlatlarımızın işine yarar. Bundan sonra yol açısından sıkıntı çekmeyeceğiz. Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.