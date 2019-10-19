Bir annenin feryadı: ‘Kızımdan ayrılmak istemiyorum’

Mehmet SERBES/ADANA

2011 yılında Türk asıllı Alman vatandaşı Mehmet Tillioğlu ile evlenen ancak gördüğü şiddet üzerine Almanya'da doğan kızı Almina Zara Tillioğlu henüz iki yaşındayken 2016 yılında Türkiye'ye gelen Adana’lı anne Sakine Tillioğlu, her iki ülke arasındaki eski bir anlaşma nedeniyle kızından ayrılma korkusuyla yaşıyor.

Almanya'da bulunan aile mahkemesine eşinin açtığı dava sonucunda her iki ülke arasındaki anlaşmaya göre mahkemenin çocuğun doğum yeri olan yere iadesine karar verdiğini, ancak kendilerinin de karara itiraz ederek dosyası temyize gönderdiklerini ve bunun sonucunu beklediklerini bildiren Sakine Tillioğlu, çocuğundan ayrılmak istemediğini belirtti. Sakine Tillioğlu’nun babası Sadık Turgay da “Torunumu hiçbir yere göndermem” dedi.

EMİNE ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİ

Evlendiğinden bu yana eşinden şiddet gördüğünü ve Türkiye'ye getirdiği çocuğunun kendisini istediğini belirten Sakine Tillioğlu, devlet büyükleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi. Sakine Tillioğlu, mektubunda “Türkiye ile Almanya arasında 1980 yılında yapılmış ancak unutulmuş bir anlaşma yüzünden kızımdan ayrılmak istemiyorum. Ne olur feryadıma kulak verin. Artık bu unutulmuş, çağın gerisinde kalmış anlaşma değiştirilsin. Yeni düzenlemeler yapılarak ben ve benim gibi nice annenin feryadına bir son verilsin” dedi.