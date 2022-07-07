Bir ayda 5 metre uzayan bitki, 60 yıl sonra çiçek açtı

Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında 60 yıl sonra bir ayda 5 metreye ulaşmasının ardından koruma altına alındı ve ilk defa çiçek açtı.

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Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesi’nde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra bir ayda 5 metreye ulaştı.

Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede bir anda boy atarak 5 metreye ulaşan bitki tarihinde ilk defa çiçek açtı.



Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı bilinen Agave bitkisinin Mersin’deki türünün de çiçek açmasıyla yöre sakinlerinin ilgisi daha da arttı.

Silifke Kaymakamlığı tarafından etrafı tel örgüyle çevrilip üst kısmına dikenli tel takılarak korum altına alınan bitki türünün bir daha çiçek açmayanlardan olduğu öğrenildi.

“19632TEN BERİ BURADA”

82 yaşındaki Hasan Çelik, “1963’ten beri bu bitki burada. Geçen günlerde yeğenim yanıma geldi ve ‘dayı o bitki çiçek açmış, 5 metre boyuna ulaşmış’ dedi. Ben de ‘nasıl olur, bu boya ulaşması için çok zaman lazım’ dedim. Sonra buraya geldim gerçekten inanamadım. 1 ay içinde 5 metrenin üstünde boy atmış. Ondan sonra muhtarımızın öncülüğünde kaymakamlığa müracaat ettik ve koruma altına aldık” dedi.

Bitkinin 4 metreden sonra kollar açtığını kaydeden Çelik, “Belli bir zaman sonra da sarı çiçekler açtı. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız ilk görünce çok şaşırıyor. Çünkü bu 1 ay içinde oldu. Eskiden taşın üstünde bir bitkiydi. Bu bitkinin deniz yoluyla geldiğini buralara tutunduğunu tahmin ediyorum” ifadesini kullandı. (İHA)