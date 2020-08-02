Bir aylık zorunlu misafirlikten, özgürlüğe uçtu

Yaklaşık bir ay önce vatandaşların bitkin bir halde bulup Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) teslim ettiği Kukumav cinsi baykuş, yapılan bakım sonrası sağlığına kavuştu ve doğal ortamına bırakıldı.

Bitkin ve uçamayan bir vaziyette bulunup EKODOSD üyeleri tarafından bir ay boyunca bakımı yapılan ve beslenmesi sağlanan baykuş, uçabilir ve beslenebilir düzeye eriştiği için kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, halk arasında uğursuzluk getirdiği söylenen baykuşun doğaya büyük katkısı olduğunu söyledi.

BAYKUŞLARIN ÇOĞALMASI, ZİRAİ İLAÇLARIN ÇOĞALMASI DEMEKTİR

Sürücü, bu baykuş türünü ağaçların dalları arasında, direkler üzerinde, terk edilmiş evlerin çatılarında, çatlaklarında, bacalarda gündüzleri bile görebilmenin mümkün olduğunu belirterek, “Kukumav cinsi Baykuş, kırsal alanlarda, bağ, bahçe ve tarlalardaki güve, solucan, tırtıl, çıyan ve fareleri avlar. Güçlü pençeleriyle yılan bile avladıkları görülür.Tarım zararlılarını yediklerinden aslında çiftçilerin dostu olan bu tür yırtıcı kuşlara en büyük tehdit, tarımsal faaliyetlerde kullanılan zirai ilaçlardan geliyor. Çoğu zehirlenerek yaşamlarını kaybediyor. Doğal denge için çok önemli olan ve her geçen yıl sayıları azalan baykuşların çoğalması, zirai mücadelede daha az ilaç kullanılması demektir. Baykuşlar uğursuz değil insanlığa yararlı bir yırtıcı kuş türüdür, mutlaka korunmalı” uyarısını yaptı.

