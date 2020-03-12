Bir cerrah gibi giyinen Naomi Campbell’ın corona virüsü tedbirleri şaşırtmadı

Naomi Campbell, corona virüsü ile ilgili olağan üstü tedbirler aldı ve sokağa özel bir kıyafet ve maske ile çıktı. Ne var ki onun bu hali kimseyi şaşırtmadı... Germofobik, yani temizlik hastası olduğunu açıklayan Campbell, uçağa binerken yaptığı temizlik rutiniyle, zaten daha önce rahatsızlığının üst seviyede olduğunu göstermişti...