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Bir cerrah gibi giyinen Naomi Campbell’ın corona virüsü tedbirleri şaşırtmadı
Bir cerrah gibi giyinen Naomi Campbell’ın corona virüsü tedbirleri şaşırtmadı
Naomi Campbell, corona virüsü ile ilgili olağan üstü tedbirler aldı ve sokağa özel bir kıyafet ve maske ile çıktı. Ne var ki onun bu hali kimseyi şaşırtmadı... Germofobik, yani temizlik hastası olduğunu açıklayan Campbell, uçağa binerken yaptığı temizlik rutiniyle, zaten daha önce rahatsızlığının üst seviyede olduğunu göstermişti...
Yaşam 12 Mart 2020 - 11:20

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Los Angeles’taki Tom Bradley Havalimanı’nda çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. ‘Önce güvenlik’ yazan paylaşımda, tıbbi gözlükler, özel koruyucu elbise, maske ve eldivenlerle poz veren Campbell, aldığı corona virüsü tedbirleriyle pek de şaşırtmadı.

Çünkü, geçen yıl temmuz ayında, germofobik yani temizlik hastası olduğunu anlattığı bir video yayınlayan Naomi, uçağa binerken de zaten maske takıyor, eldiven giyiyordu. Uçakta, oturacağı koltuğa örtü örten, elinin dokunacağı her yeri hijyenik mendillerle silen ve çantasında onlarca ilaç bulunduran Campbell’ın son hali ise ‘İşte olması gereken’ gibi yorumlar aldı.

 

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