Bir Cumhuriyet kadını: Nimet Abla

Hacı Melek Nimet Özden… Tüm Türkiye'nin bildiği adıyla Nimet Abla… Sağlığında da ölümünden sonra da binlerce kişiyi zengin eden, her zaman İstanbul Eminönü'ndeki Milli Piyango gişesinin önünde kuyruklar olan Nimet Abla…

MELEK GİBİ NİMET ABLA

1899 yılında doğan ve 1978'de hayata veda eden Nimet Abla'nın eşi İsmail Bey, 1928'de Eminönü'nde dükkan açtı. Nimet Abla da bayiliğini alıp aynı yerde o zamanlar adı “Tayyare Cemiyeti” olan Milli Piyango biletleri satmaya başladı. İsmail Bey ve Nimet Abla'nın şansı, 1931 yılının 31 Aralık gecesi döndü. Yılbaşı için sattığı biletlerden birine 100 bin lira büyük ikramiye çıkmıştı. Gazetelerde “İşte 100 bin lirayı kazandıran Nimet Abla” haberleri vardı.

Artık Türkiye'nin her ilinden vatandaşlar gelip Nimet Abla'dan bilet almaya başlamıştı. Özden bir süre sonra Türkiye'nin en varlıklı isimleri arasına girdi. Boğaz'da yalı bile satın aldı. Yoksul çocuklara kıyafetler alıp sevindiriyor, sünnet ettiriyor, okutuyor, manevi evlat edindiği kızların her şeyiyle ilgileniyordu. 1971'de Boğaz'daki villasını satarak Hacı Nimet Özden Camii'ni yaptırdı ve bir vakıf kurdu. Tüm gayrimenkullerini de bu vakfa bağışladı. Halen vakıf aracılığı ile 200 çocuk eğitimlerine devam ediyor.

10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutuyor

Nimet Özden büyük bir Atatürk hayranıydı. Sağlığında her 10 Kasım'da adına yaptırdığı camide Ulu Önder için mevlit okuturdu. Ölümünden sonra da vasiyeti üzerine bu gelenek devam ediyor. Vakfın senedinde de her 10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutulacağı yazıyor. “Hacı Nimet Özden Camii Şerifi Vakfı'' ayrıca her 10 Kasım'da anma ilanı veriyor. Nimet Abla'nın çocuğu olmadığı için erkek yeğenine Nimet adı verildi. Bilet satış gişelerinin “Nimet Abla” olan isim hakkını yeğeni Nimet Özden'e devretti. Müşteriler artık biletlerini Nimet Abi'den alıyor.

GÜNDE 30 BİN BİLET SATIYOR

Yeğen Nimet Özden, “Nimet Abla çok çalışkandı. Ona bir kez ikramiye çıktı ama ufak bir şeydi. Bakırköy, Sirkeci ve Eminönü'nde üç gişemiz var. Halk bize büyük ikramiye çıkacakmış gibi geliyor. Günde 20-30 bin kişi bilet alıyor” dedi.