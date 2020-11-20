Bir Dilek Tut Derneği dünyaya örnek oldu

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye), pandemi döneminde yaptığı inovatif iyilik projeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Bu dönemde hayata geçirilen yenilikçi çalışmalar sayesinde hem dilekleri gerçekleşen çocuk sayısında ciddi artış sağlanırken diğer yandan da Türkiye'de yapıla çalışmalar tüm dünyada ses getirmeye başladı.

Bunun sonucu olarak da Türkiye, kasım ayında derneğin dünyadaki tüm üyelerinin temsil edildiği 2020 Re Imagine Virtual Summit'te Make-A-Wish®'in “En Güçlendirilmiş Operasyon / Most Powered-Up Affiliates” ödülünü alan 4 ülkeden biri oldu.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42'si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72'sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64'ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39'unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

Bir Dilek Tut Derneği'nin yaptığı çalışmalar Make-A-Wish® tarafından bu sene ikinci defa ödüllendirilmiş oldu. Pandemi döneminde fiziki olarak kutlanamayan doğum günlerini zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bir bağış aracına çeviren Bir Dilek Tut Derneği'nin bu girişimi tüm dünyadaki ağ içinde “en iyi uygulama” seçildi. Bunun üzerine de Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) CEO'su Füsun Kuran'dan tüm dünyadaki ekibe bu başarılı uygulamayı anlatması istendi. Ayrıca Füsun Kuran, Make a Wish'in Avrupa ülkelerinin başına getirildi.

Bir Dilek Tut Derneği sene içerisinde, Berna Laçin, Begüm Kütük Yaşaoğlu, Elif Dağdeviren, Farah Zeynep Abdullah, Belgim Aksoy, Tuba Ergün, Işın Görmüş, Alper Atakan, Özge Sarıkadılar gibi ünlü isimlerin doğum günlerini dilek çocukları için bağış projesine çevirdi. Ayrıca dernek Onedio, Zhoppers, Tuna Masters gibi birçok marka ve oluşumla ses getiren projelere imza attı. Tüm bu çalışmaların sonucunda da Make-A-Wish®'in “En Güçlendirilmiş Operasyon / Most Powered-Up Affiliates” ödülünün sahibi oldu.

AMACIMIZ COŞKU VE UMUT YARATABİLMEK

Alınan ödül için tüm ekibine teşekkür eden Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) CEO'su Füsun Kuran yapılan desteklerin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Bu çocuklar ciddi anlamda ruhsal yorgunluk yaşayarak hayal kurmayı unutabiliyor, coşkusunu ve hayata karşı merakını yitirebiliyor. Tüm bunlar çocuğun iyileşme sürecini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, “imkânsız” kavramını zihninden silebilmek. Bunu başardığınızda dilek çocuğu bu imkânsız dileğim gerçekleştiğine göre hastalığımı da yenebilirim diye düşünmeye başlıyor. Böylece onu hayata bağlıyorsunuz.” dedi.