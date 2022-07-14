Bir Doğu Karadeniz ritüeli: Güneş duası

Gümüşhane'de Kızılkaya Yaylası'nda kuşaklardır devam eden, sis ve yağışlı havanın dağılması için yapılan güneş duası geleneği sürdürülüyor.

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Doğu Karadeniz yaylalarının ortak özelliği ve ayrılmaz bir bütünü olan sisin dağılması güneşin doğması için yaylada bulunan çocuklar toplanarak maniler söylüyor.

Ellerinde Türk bayrağıyla maniler eşliğinde yaylada bulunan evleri tek tek gezen çocuklar, yaylacılardan da ekmek, tereyağı ve peynir topluyor.

Eşsiz yayla manzarası eşliğinde topladıklarını yiyen çocuklar, daha sonra yayla üzerinde bulunan sisin dağılması için dualar ediyor.

Bu geleneği yeni öğrendiğini ve yaparken çok eğlendiğini dile getiren Nurullah Şimşek, “Ben bu sene başladım. Camiye gidip abdest alıyoruz. Daha sonra namaz kılıyoruz. Evlerin önlerine gidiyoruz. Onlar bize peynir ve yağ veriyor. Muhabbet ediyoruz. Benim için çok zevkli bir şey, arkadaşlarımla güzelce buluşup eğleniyoruz” dedi.

Havalar bozuk olduğunda çocukların yayla sakinlerinden ekmek, tereyağı ve peynir topladığını söyleyen Salih Yayla da “Ben çoktan beridir yapıyorum. Servet dayım öğretti bana. Önceden havalar bozuk olduğu zaman peynir falan topluyorduk. Dua ediyoruz ve açıyor güneş” diye konuştu. (İHA)