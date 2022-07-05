Bir dönemin ünlü modeliydi… Şimdi kasiyer olmayı düşünüyor

Bir döneme damga vuran modellerden olan ve geçmişte birçok ünlü isimle adı aşk dedikodularına karışan Marie Helvin, yaşadığı mali zorluklardan dolayı kasiyerlik yapmayı düşündüğünü açıkladı.

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Dünyanın en ünlü yıldızlarından Marlon Brando, Warren Beatty gibi isimlerin yanı sıra bir dönemin Pakistan Başbakanı Imran Khan’la da aşk yaşayan eski model Marie Helvin, mali açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını açıkladı.

Bir dönemin Vogue yıldızı olan ve Londra’da yaşayan 69 yaşındaki Marie Helvin, sıkıntılardan dolayı bir süpermarkete kasiyer olarak başvurmayı düşündüğünü açıkladı.

Helvin, The Third Act podcast’e katıldı ve “Pandemi süresince bütün birikimimi tükettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir markette kasiyer olarak çalışmak için başvuruda bulunmayı bile düşünüyorum.” dedi.

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Geçmiş yıllarında çok para kazanan, ünlülerle yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen bir dönemin modeli, şimdi varını yoğunu tükettiğini ve son çare olarak evine dönmeyi bile düşündüğünü söyledi.

Marie Helvin bir dönem o kadar ünlüydü ki 1989’da Cliveden’deki bir AIDS yardım balosunda Prenses Diana’yı Dodi Fayed ile tanıştırmıştı. Helvin sonunda Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles’un kardeşi Mark Shand ile aşkı bulmuştu. Fakat bu ilişki çok uzun sürmedi. Mark Shand’ın 2014’te bir trafik kazasında öldü.

PANDEMİDEN SONRA SIKINTI ÇEKTİ

Japonya’da Tokyo’da dünyaya gelen, ABD’de Hawaii’de büyüyen Helvin daha sonra İngiltere’ye taşındı ve kariyerini orada sürdürdü. 1975 ile 1985 arasında evli kaldığı David Bailey ile yaptığı çalışmalarla çok dikkat çekti ve servetine servet kattı.

Ancak şu an özellikle pandemiden sonra çok sıkıntı yaşadığını belirten bir dönemin gözde modeli; “ABD’de iş bulmak için yaş sınırı yok. Mesela orada 80 yaşında biri bile gidip bir markette kasiyer olarak çalışabilir. Ben de eğer Hawai’ye dönersem ve ihtiyaç duyarsam gidip bir markette kasiyerlik yapabilirim.” dedi.

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