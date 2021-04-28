Bir hafta arayla hem lise hem de üniversiteden mezun olacak

Corona virüsü salgını sürecinde dünya eve kapanırken,12 yaşındaki Mike Wimmer’in azmi görenleri şaşırttı.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Wimmer, pandemi nedeniyle 1 yıllık karantina sürecini iyi değerlendirerek, eğitim basamaklarını hızla tırmandı.

Karantina sürecinde eğitim hayatını erken bitirmeye karar veren Wimmer, bu süreçte daha fazla ders alarak bir yıl içinde, 2 yıllık lise ve 2 yıllık ön lisans diplomasını almaya hak kazandı.

Mike Wimmer’ın 21 Mayıs’ta Rowan-Cabarrus Community College’dan, 28 Mayıs’ta ise bölüm birincisi olarak Concord Akademi Lisesi’nden mezun olacak.

NOT ORTALAMASI 4.0

Wimmer, Rowan-Cabarrus Community College’daki not ortalamasının 4.0, lise not ortalamasının ise 5.45 olduğunu ifade etti. (DHA)