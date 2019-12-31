Bir ilke imza attılar! Yılbaşında alınan ilk hayvan dostu karar

Kırklareli Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi ve yılbaşı kutlamalarında kuşlara ve diğer hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle havai fişek atılmasını yasakladı.

Kırklareli Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi ve yılbaşı kutlamalarında kuşlara ve diğer hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle havai fişek atılmasını yasakladı. Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, ‘”Özellikle kuşların ve tüm sokak hayvanlarının canını tehlikeye attığı için, havai fişek kullanılmasına karşıyız. Öldürmeden ve can dostlarımızı rahatsız etmeden de kutlama yapabiliriz” dedi.

Başkan Kesimoğlu sözlerine şöyle devam etti:

*Sadece yılbaşında değil, hiçbir kutlamada sokak canlılarını rahatsız etmemek için Kırklareli Belediyesi olarak havai fişek kullanmamaya gayret ediyoruz. Sokak canlılarını korkutan ve kalıcı zararlara yol açabilen havai fişeklerin yakınında olan kuşlar yanıyor, bu yanma ölüme neden olabiliyor, gözlerine zarar verebiliyor.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de geçtiğimiz yıl bu konuda bir yasa teklifi vererek, havai fişeklerin yasaklanmasını istemişti. Demir teklifinin gerekçesinde şunları söyledi:

*Görsel zevk için insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden havai fişek ve benzerleri yasaklanmalıdır. Havai fişeklerin içinde ‘Baryum' adlı fare zehiri bulunmaktadır. Havai fişek ve benzerleri başta insan ölümlerine ve yaralanmalarına sebebiyet vermekte, bütün yabani ve evcil hayvanları korkutmakta, sağır kalmalarına da yol açmaktadır.

*Havai fişeklerin yakınında olan kuşlar yanmakta, bu yanma ölüme yol açmakta, göç eden kuşların oryantasyonunun bozulmasına neden olmaktadır.