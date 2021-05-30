Bir şampiyonun hikayesi

Uğurcan Özer 23 yaşında. Doktorlarının tavsiyesi üzerine 8 yaşındayken başladığı yüzme sporuna birçok derece ve başarı sığdırmış bir paralimpik milli sporcu. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 4'üncü sınıf öğrencisi.

Sol kolunda 23 santimetre kısalık bulunuyor. Ancak bu durum Uğurcan'ın rehabilitasyon amacıyla başladığı spor yolculuğuna engel olmuyor. Kolunun güçsüz ve işlevsiz olması nedeniyle doktorların kendisini yüzme sporuna yönlendirdiğini söyleyen Uğurcan Özer, “8 yaşında yüzme sporuna başladım. Çünkü sol kolum başlangıçta çok işlevsizdi.

Spora başladıktan sonra, bunun çok daha ilerisi olabileceğini anladım ve bu gelişmeyi antrenörlerim de fark etti. 12 yaşında ilk kez lisanslı olarak Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve 3'üncü oldum. Ardından kendimi geliştirerek, daha üst düzey yerlerde olmak için milli sporcuların yaptığı antrenmanları yaptım ve milli takıma girmeye hak kazandım” diye konuştu.

Ülkeme büyük başarılar kazandırmak istiyorum

16 yaşında milli takıma girdiğini, takıma girmeden önce de 32 kere Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti: İlk milli takım yarışım Almanya Berlin'de oldu. 2018 yılında İrlanda, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Brezilya'da ülkemi temsil ettim ve birçok madalya kazandırdım. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda final yüzdüm.

Hastaneye gittiğimde doktorum Op. Dr. Utku Erdem Özer, triatlon sporu yaptığını benim de triatlona başlamama vesile olmak istediğini söyledi. Yüzme, bisiklet, koşu olmak üzere 3 branşta yapılan triatlon sporunda ilk girdiğim yarışta madalya aldım ve Türkiye şampiyonu oldum. Kıtalararası Boğaz Yarışı'nde 4 yıl üst üste birinci oldum. Aynı zamanda birçok açık deniz yarışında da aktif olarak yarışıyorum. Bu arada yüzme branşında yüz serbest, yüz kelebek, yüz kurbağa, elli serbest Türkiye rekorlarının da sahibiyim. Triatlon branşında 5-6 Haziran'da İngiltere, 12 Haziran'da ise Fransa'da yarışımız var. Olimpiyatlar için kota alma mücadelesi veriyoruz. Triatlon branşında ülkeme hiç kazandırılmamış başarılar getirmek, Cumhuriyet tarihimize geçmek istiyorum.”