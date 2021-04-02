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‘Bir Sofra da Sen Kur’ kampanyası başladı

CRC Kurumsal’ın yemek sektöründeki markası GurmePack, bu Ramazan’da hiçbir sofra yemeksiz kalmasın diye “Bir Sofra da Sen Kur” kampanyasını başlattı.

Güncellenme: 11:54, 02/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
‘Bir Sofra da Sen Kur’ kampanyası başladı

Kampanya kapsamında sokaklarda kurulan iftar çadırlarının yerine, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar yemekleri ulaştırılacak. 2021 yılı için belirlenen 28 TL'lik fitre bedeli üzerinden hesaplanan menülerin yanında 6 çeşit sahur paketi de hediye edilecek.

Ramazan'da yürekleri ortak bir niyette birleştirmek amacıyla başlatılan kampanya kardeşlik, paylaşma ve dayanışmanın devam etmesini hedefliyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan iftar paketlerini ulaştıracak GurmePack’in kampanyasına destek olmak için www.gurmepack.com adresi üzerinden ya da 0850 260 02 72 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

Ramazan