Bir umutla dükkanlarını açıyorlar

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bazı esnaflar müşteri gelir umuduyla dükkanlarını açıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak ve çeşmelerin yer aldığı, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan İpek Yolu üzerinde kurulu tarihi ilçede yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayat adeta durdu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Safranbolu'da corona virüsü nedeniyle yaklaşık 2 aydır sokaklar boş kaldı. Özellikle Uzakdoğu'dan binlerce turist ağırlayan tarihi ilçede esnafların çoğu dükkanlarını kapattı.

BİR UMUT BEKLİYORLAR



Osmanlı şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı'nın parmak izi’ olarak adlandırılan Safranbolu'da corona virüsü tedbirleri nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmazken, bazı esnaflar müşteri gelir umuduyla dükkanlarını açmaya devam ediyor. Esnafların beklentisi ise corona virüsün ortadan kalkması ve eski günlerine geri dönmek. (İHA)