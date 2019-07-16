Bir zamanlar masmavi olan göl kurumaya başladı

Manisa’nın aynı isimle anılan ilçesindeki Gölmarmara’da sular 250-300 metre çekildi. Derinlik çok azalınca gölde balık avlanma da tehlikeye girdi. Gördes Barajından iki kez su verilmesine rağmen kuruma durdurulamıyor.

Manisa'nın en küçük ilçelerinden birisi olan ve adını sınırları içindeki Marmara Gölü'nden alan Gölmarmara her geçen gün kuruyor. Göl, bazı kesimlerde 300 metreye yakın çekildi. Tekneler kuruyan alanlarda kaldı. Kurumanın önlenmesi için yakındaki Gördes Barajı'ndan bölgeye iki kez su verilmesine rağmen yine de korumanın önüne geçilemiyor. Geçimi balıkçılıktan olan göl çevresi yaşayanları balığa çıkamaz oldu.

BALIKÇILIK DA TEHLİKEYE GİRDİ

Salihli, Gördes, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinin ortasında kalan Manisa'nın en küçük ilçesi konumundaki Gölmarmara'dan adını alan göl hızlı bir şekilde kuruyor. Tektonik çöküntü alanının sularla dolması sonucu oluşan Gölmarmara'da bol miktarda sazan, yayın, yılan, levrek, İsrail Sazanı gibi balık türleri ile Kerevit yetişirken artık balıkçılık da tehlikeye girdi.

Önceki yıllarda ekonomisi tarıma dayalı olup pamuk, tütün, lahana, karpuz, kavun, mısır, üzüm, zeytin üretimi ve sebzecilik ile hayvancılığın yaygın olduğu ilçede üretimde giderek artan fiyatlar nedeniyle sıkıntıya düşen bölge yaşayanı gölün tamamen kurumasıyla çok daha kötü duruma düşecek.

GÖL SÜREKLİ KURUYOR

Göl kenarına kurulu 244 nüfuslu Tekelioğlu Köyü'nde 150 kişi balıkçılıkla geçiniyor. Muhtar azası Mehmet Erefe “Bölgemiz Türkiye'nin ilk organik köyü olmasına rağmen çiftçi masraflarını karşılayamaz hale gelmesiyle bölgemizde tarım bitti gibi bir şey. Tek geçim kaynağımız konumundaki balıkçılık da bitti bitiyor. Çünkü göl kuruyor. Geçen yıl Gördes Barajı'nın kapakları açılarak göle su verildi. Biraz rahatladık. Tekrar kuruma başlayınca ikinci kez su verildi ama şu andaki durum hiç iç açıcı değil. Sular sürekli çekiliyor” dedi.

SULAMA SUYU OLARAK DA KULLANILIYOR

Gölün çevresindeki köylerin arazilerindeki su ihtiyacının da gölden sağlanması nedeniyle suyun her geçen gün azaldığına dikkat çeken Erefe “Geçen yıl güzel de yağmur yağdı. Fakat göl kenarlarındaki bazı yerlerde su 300 metreye kadar çekildi. Tarım alanlarının sulaması da gölden yapıldığı için suyun azalması doğal olarak hızlanıyor. Kuruyan alanlar ekilmeye bile başlandı. Balıkçılık da biterse bakalım nasıl geçineceğiz?” diye konuştu.

İKİ KURUM YETKİ KARMAŞASI YAŞAMIŞTI

Gölmarmara'da elektroşok cihazlarıyla gerçekleştirilen kaçak avlanmayla mücadele için DSİ (Devlet Su İşleri) ile Jandarma arasında yaşanan yetki karmaşası nedeniyle göldeki balıkların sayısı iyice azılmıştı.