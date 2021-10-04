Bir zamanlar Paul Newman’ındı, şimdi dünyanın en pahalı Rolex’i

Dünyanın en pahalı Rolex'i yeniden sergileniyor. 2017'de 17,75 milyon dolara satılan saat, ziyarete açıldı.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanlar aktör Paul Newman’a ait olan ikonik saat Los Angeles’taki Academy Museum of Motion Pictures’da sergileniyor.

Bir müzayedede satılan dünyanın en pahalı Rolex’i, dört yıl sonra tekrar sergileniyor. “Paul Newman” olarak adlandırılan Oyster Cosmograph Dayton Ref 6239, 2017’de 17,75 milyon dolara satılmıştı. Artık ziyaretçiler de Los Angeles’taki Academy Museum of Motion Pictures’da ikonik saate göz atabilecekler.

Saat, bir zamanlar aktör Paul Newman’a aitti. Robb Report’a göre Rolex modeli 60’larda o kadar pahalı değildi, ancak Newman’ın ünü sayesinde kısa sürede çok aranan bir parça haline geldi.

Rolex, serginin yanı sıra müzede kalıcı bir galeri de açtı.

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