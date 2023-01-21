Bir zamanlar sosyetenin gözdesiydi… Cinsel istismar suçlusu Ghislaine Maxwell, saatte 1,24 dolar kazanmak için ders alıyor

ABD'de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein ile beraber seks ticareti yapmakla suçlanan ve 20 yıl hapse mahkum olan İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Ghislaine Maxwell'in cezaevinde call center’da çalışmak için dersler aldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’yi sarsan seks tarikatı davasında suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezası alan İngiliz sosyetesinin önemli isimlerinden Ghislaine Maxwell’in cezaevinde değişen hayatıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Skandal seks ticareti davasında, hapishanede intihar eden milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein’a 18 yaşından küçük kızlara cinsel taciz için yardım etmekten hapis cezası alan Maxwell, seks ticareti ağı kurduğu suçlamalarını reddetmişti. Geçen yıl haziranda 20 yıl hapse mahkum olan Maxwell'ın birçok kurbanı, küçük yaşta Epstein-Maxwell çifti tarafından “seks kölesi” olarak kullanıldıklarını söyleyerek sosyetik isim için en ağır cezayı istemişti

61 yaşındaki sosyetik ismin diğer kadın mahkumlara “adap dersleri” vermeye başladığı haberleri daha önce basına yansımıştı. Maxwell'in Florida’da cezasını çektiği hapishanede diğer mahkumlara nezaket, iş mülakatı, doğru davranış, kılık-kıyafet gibi konularda dersler vermesi şaşkınlık yaratmıştı.

İngiliz medya baronu Robert Maxwell’in kızı olan ve bir dönem İngiliz sosyetesinin en gözde isimlerinden biri olarak ün kazanan Ghislaine Maxwell'in son olarak internet ve telefon paketleri satan bir call center'da saatte 1,24 dolar kazanmak için ders almaya başladığı bildirildi. Hapishanede call center'da çalışmak için gerekli testleri geçmeye çalışan Maxwell'in işe alınması halinde telepazarlama işi yapacağı kaydedildi.

Maxwell'in şu anda hapishane kütüphanesinde yaptığı işten saatte yarım dolardan az kazandığı belirtiliyor. Ünlü sosyetik isim, mahkeme masraflarına binlerce dolar harcamıştı.

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