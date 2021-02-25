Birçok ülke sıraya girdi! Bıçakla yaptığı ürünleri 5 bin liraya kadar satıyor

Göbeklitepe’deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, ‘T’ biçimli dikili taşlar ile ören yerine ait hediyelik eşyalar yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor. Bu ilgiyi fırsata dönüştüren genç girişimci Mehmet Tarık Yıldız, Göbeklitepe’deki kazılarda ortaya çıkarılan taşların benzer biçimli minyatürlerini ören yerinin hemen dışında kalan arazilerden topluyor. Yıldız, ören yerindeki taşlarda bulunan yılan, tilki, kuş ve akrep gibi hayvan figürlerinin küçük boyutlularını kendi topladığı taşlara işledikten sonra eskitme yöntemiyle boyuyor. 20 santim ile 1 metre arasındaki boyutlarda değişen minyatür eserleri, sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor.

“ÇOK ZOR BİR İŞ”

Mehmet Tarık Yıldız, Göbeklitepe kazı alanına 800 metre mesafedeki Örencik Mahallesi’nde oturduğunu, bölgeye yönelik turist akınını fırsata dönüştürmek için uzun süre düşündüğünü söyledi. Göbeklitepe hediyelik ürünleri yapıp satmaya karar verdiğini belirten Yıldız, bu amaçla 2 yıl önce el becerisini de kullanarak tarlalardan topladığı taşlara ören yerindeki şekilleri çizmeye başladığını dile getirdi.

Yakın çevresinin yaptığı eserleri beğenmesi üzerine satışa karar verdiğini anlatan Yıldız,”Göbeklitepe’de bulunan figürlü taşların minyatürünü yapıyorum. 12 bin yıl önce insanlar nasıl taşları işliyorsa ben de doğal taşlarla o işi yapmaya çalışıyorum. Çok zor ve yorucu bir iş ama severek yapıyorum. Göbeklitepe çevresinde bulduğum taşlara, aynı şekilleri çizip ortaya koymaya çalışıyorum” dedi.

“ÜÇ HAFTA SÜRÜYOR”

Yıldız, hediyelik ürünlere yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiğini, özellikle sosyal medya aracılığıyla verilen siparişleri yetiştirmeye çalıştığını ifade etti. Yıldız, “Yurt dışından çok fazla sipariş geliyor. Şu anda Polonya’dan bir talep geldi ve onu yapıyorum. Bıçakla çalışıyorum. İnce işçilik istediği için çok zaman alıyor. Büyük tapınakların yapılması bazen 3 hafta sürüyor. Amerika, Rusya, İngiltere gibi çok farklı ülkelerden ciddi talepler var. Yurt dışında bu tür tapınaklar ve taşlar çok yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

Yıldız, pandemi sürecinde daha küçük minyatür eserlere yoğunlaştığını ve bu süreçte bin 500 civarında eser ortaya koyduğunu ifade etti. Yıldız, daha büyük boyutlu eserlerin ortalama tamamlanma süresinin 20 günü bulduğunu ifade ederken, minyatür eserleri 30 lira ile 5 bin lira arasında sattığını söyledi. (DHA)