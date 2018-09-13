Birecik ilçesi nerede? Hadi ipucu sorusu: Kelaynak kuşları ile ünlü olan Birecik hangi ile bağlı?

Birecik ilçesi nerede? Hadi ipucu sorusu: Kelaynak kuşları ile ünlü olan Birecik hangi ile bağlı?

Hadi ipucu sorusu olan 'Birecik ilçesi nerede?' sorusunu her zaman olduğu gibi sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki kelaynak kuşları ile ünlü Birecik nerede? Birecik hangi ile bağlı? İşte hadi ipucu sorusu cevabı...

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Hadi ipucu sorusu belli oldu. Nesli tükenmekte olan kelaynak kuşları ile ünlü Birecik ilçesi Hadi ipucu sorusu oldu. Hadi sosyal medya hesabı soruyu, “Fotoğraftaki kelaynak kuşunu çok fazla görmesek de adını duymuşuzdur. Nesli tükenmekte olan bir kuş türü. Peki Hadiciler kelaynak kuşlarıyla ünlü Birecik ilçesini duymuş muydunuz?” şeklinde duyurdu. Peki Birecik nerede, hangi le bağlı?

BİRECİK NEREDE?

Birecik İlçesi Şanlıurfadadır. Kelaynaklar sadece Birecikte ve Nil vadisinde yaşarlar. Zirai ilaçlar dolayısıyla sayıları bir hayli düşmüştür.

Kelaynak, kayalık veya yarı çöl kurak yaşam alanlarında bulunan iri yapılı, suda veya çamurda yürüyen ince uzun kıvrık gagalı, 70–80 cm uzunluğunda, 120–135 cm kanat genişliğinde bir kuş türüdür. Kelaynak kuşlarıyla ünlü Birecik ilçesi Şanlıurfa'da yer alıyor. Tüysüz kırmızı bir yüz ve kafa ile uzun kıvrık kırmızı bir gagaya sahiptir. İri, parlak, cilalı, siyah kuşlardır. Başlarında tüy olmaması nedeniyle kelaynak adı almışlardır. İlk yumurtadan çıktıklarında yavrunun kafası ve boğazı tüylüdür. Yaşları ilerledikçe bu tüyler yok olur. Siyah tüyleri güneş ışığının farklı açılarında parlak yeşil, kavuniçi ve mor rengini alır.