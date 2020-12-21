Biri 86, diğeri 20 yaşında! Ortak olduklarını duyan şaşırıp kalıyor

Mardin'de köylerden aldıkları üzümlerden ürettikleri cevizli sucuk, pestil gibi ürünleri birçok büyükşehire gönderen 86 yaşındaki İbrahim Berkay ile 20 yaşındaki Diyar Özgüç'ün ortaklığı görenleri şaşkına çeviriyor.

Artuklu ilçesine bağlı Zınar Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Berkay ile torunu yaşındaki Diyar Özgüç’ün 3 yıl önce başladığı iş ortaklığı görenleri şaşırtıyor.

Antalya’da bir otelde komi olarak çalışan Diyar Özgüç, Mardin’e döndükten sonra iş hayatına atılmaya karar verdi. Arkadaşı Ömer’in babası İbrahim Berkay’a yapımında usta olduğu cevizli sucuk yapıp pazarlama teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Berkay, Diyar Özgüç’ün bağlarından elde ettikleri üzümü cevizli sucuğa dönüştürüp satmaya başladı.

İşleri büyüten iki ortak, diğer köylerden de üzüm alıp, sucuk üretimini artırmadı. Yılda ortalama 10 ton cevizli sucuk üretmeye başlayan ortaklar, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak birçok şehire internet üzerinden kargo yoluyla satış yapmaya başladı.

“YÜZDE 100 ORGANİK”

Ürettikleri cevizli sucukların yüzde 100 organik olduğunu belirten Diyar Özgüç, “3 yıldır bu piyasadayım. İlk olarak kendi bağımızdan üzüm temin ediyorduk. Sonra da köylülerimizin bağlarından üzüm temin etmeye başladık. O da yetersiz kalınca bu kez komşu köylerden üzüm temin etmeye başladık. Cevizli sucuklarımızı Mardin’e özgü ‘Mezruna’ türü üzümden üretiyoruz. Kargo ile Türkiye’nin hemen hemen bütün şehirlerine gönderiyoruz. Kilosunu 55 TL’ye satıyoruz” dedi.

“AİLE OLDUK”

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle ortaklıklarının kısa sürede Mardin’de ün yaptığını anlatan İbrahim Berkay ise şunları söyledi:

“Benim rahmetli babam cevizli sucuk yapar, ben de işlerdim. Sonra ben öğrendim ve yıllarca cevizli sucuk ürettim. Şimdi de Diyar ile bu işi yapıyoruz. Ona ve oğlum Ömer’e bu işi öğrettim. Malımı onlara verdim. Çocuklar çalışıyor ve de burada başlarında duruyorum. Biz bir aile gibi olduk.” (DHA)