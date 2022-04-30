Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan silahların bakımı yapıldı

1. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve müzede sergilenen silahlar, Bakım Onarım Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından temizlendi.

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1. Dünya Savaşı’nın sonunda Anadolu’nun işgali sırasında Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından karargah olarak kullanılan, 1 Nisan 2001’de ise ziyarete açılan İnönü Savaşları Karargâh Müzesi’nde çeşitli silahlar sergileniyor.

Bu silahların Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bakım Onarım Komutanlığı’nda görevli uzman silah teknisyenleri tarafından bakım ve onarımları yapıldı. (İHA)