‘Birleşik dünya devleti insan olduğumuzu hatırlatacak’

HABER/ HANDE ZEYREK

İş insanı ve siyasetçi Enis Timuçin, Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünde dijital bir dünya devleti olan Birleşik Dünya Devleti’ni kuracaklarını açıkladı. Dünyada bir ilk olacak olan Birleşik Dünya Devleti’nin vatandaşlarına sunacağı imkanlar kulağa inanılması güç gelse de Enis Timuçin 2 yıl üzerinde çalıştıkları uygulama sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun eğer ‘Birleşik Dünya Devleti’ vatandaşıysanız yapacağınız harcamalarda yüzde 5 ila 30 arasında indirim sağlanacağını anlattı. Vatandaşlık için tek şart iyi insan olmak. ‘Amacımız iyilerle kötüleri birbirinden ayırmak. İyilerle kötünün panzehirini oluşturabilmek’ dedi.

Birleşik Dünya Devleti nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye çok daha hızlı ulaşıldı. Bugün siz dünyanın en ücra köşesinde gelişen bir olaya çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Yeni gelen nesille beraber global bir devlet ihtiyacı doğuyor. Çünkü ulus devletlerinin dil, din, ırk, bayrak gibi sınırlayıcı özellikleri var. Ama kurduğumuz Birleşik Dünya Devleti’nde dil, din, ırk, cinsiyet hiç bir ayrım gözetmeksizin dünyadaki bütün insanların bir arada yaşayabileceği aynı duygu ve düşünceleri paylaşabileceği insan olduğunu hatırlayabileceği dünyadaki her insana ve her canlıya kucak açan bir yapı olarak Birleşik Dünya Devletini kurduk.

Bir internet ağından mı bahsediyorsunuz?

Toprağı yok sadece. İki örnekle açıklanabilir. NATO’nun da toprağı yok ama askeri birliklerden meydana geliyor. Bu birlikleri oluşturan insanlar. Birleşik Dünya Devleti aynı bu mantıkla bütün insanlardan oluşabilecek nitelikte gelişen dijital bir yapılanmadır. Kuruluşundan sonra serbest dolaşımda olacağı için hiçbir ülkeyi ilgilendirmeyecek.

Resmi kuruluş ne zaman?

19 Mayıs 2019′ da kurulacak. Çünkü fikirlerimin şekillenmesinde büyük etkisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih. Atatürk’e atfen bu devleti kurmayı borç bildim. 2012’den beri çalışıyoruz. Yeni dünya düzeninde dijitalleşmenin etkin olacağının bilincindeydim. İnsanlar artık çok daha hızlı tüketiyor. Hızlı bir tüketim ağına ihtiyacı var. Bu da dijitaleşmedir.

Toprağı olmayan bir devlet hayal edemiyorum…

Her ülkeden her dinden ırktan insanı kabul eden bir yapı düşünün. Evrensel bir yapıdan bahsediyoruz. Şu anda bile ciddi başvurular var. İnternet üzerindeki web sayfamızdan vatandaşlık başvurumuz var. Resmi bir dili yok birleşik dünya devletinin. Tüm insanların birbiriyle iletişim kurabilmesi için bir emoji dili tasarladık. Biz bunu dile dönüştürmek üzere çalıştık ve emojilerle insanların rahatlıkla iletişim kurabileceği bir yapı oluşturuyoruz. Bu ortak kullanım dili olacak.

Kurulacak olan bu devlet internet ortamında ne yapacak?

Üç görevi var. İnsanı korumak. Doğayı ve hayvanları korumak. Kurulduğumuz andan itibaren dünyadaki devlet yapılanmaları ne ise ondan çok daha gelişmiş bir yapıyla karşılaşacaksınız. Meclisleri olacak. Hükumeti olacak. Dijital platformda gerçekleşecek her şey. Bir şekilde Birleşik Dünya Devleti’nin eğitim sağlık adalet ve benzeri alanlarında da belirli kuruluşlara gideceğiz. Nasıl ki bugün dünyadaki devletlerin sağlık hizmeti, eğitim hizmeti varsa Birleşik Dünya Devleti’nin de aynı hizmetleri olacak. Eğitim kurumları kurulacak. Var olan bütün ekonomik düzeni tersine çevirebilecek bir formülümüz var. Siz bugün Birleşik Dünya Devleti vatandaşı iseniz nereden alışveriş yaparsanız yapın dünyanın neresinde olursa olsun yüzde 5 ila yüzde 30 oranında bu harcamalarınızı Birleşik Dünya Devleti karşılayacak. Anında da hesabınıza geçecek. Sizi asla borçlandırmayacak. Siz Türkiye vatandaşısınız ama aynı zamanda bizim de vatandaşımızsınız. Elektrik faturanız gelmiş. Bu faturanın yüzde 20’sini biz karşılayacağız.

Finansı nereden sağlanacak?

Dünyada var olan bütün ekonomik sistemi komple çürütecek ve yerine yenisini dizayn edecek bir sitemle geliyoruz. Bu sistemi harekete geçirirken herhangi bir negatiften beslenmeyen bir sistem. Vatandaşlığa başvuranlardan tek kuruş para alınmıyor. Vergi yok. Sistemimiz harekete geçtiği andan itibaren vatandaşını güçlendiren güçlenirken sistem de güçleniyor. Vatandaşın hiçbir işlemi için para talep edilmiyor. Elindeki güç kaynağını güçlü olandan güçsüz olana geçiren bir sistem diyeyim. Yasal ve uluslar arası hukuka uygun ama içinde nefret ve hile yok. İnsanları borçlandıran bir yapısı yok.

Anlattığınız şey çok ütopik geliyor…

Kuruluşumuzu tamamlayana kadar insanlara ütopik gelebilir. Bunlar ne yapıyor mantığı da gelişebilir ama biz ne yaptığımızı da yapabileceklerimizi de iyi biliyoruz. 3 bin kişilik bir ekibimiz var. Büyüyerek devam edeceğiz.

Vatandaşlık şartları da var mı?

Birleşik Dünya Devleti’ne herkesi kabul etmiyoruz. Şu ana kadar binlerce insanın başvurusu iptal edilmiş durumda. Bizim vatandaşlık değerlendirme ekibimizdeki arkadaşlar başvuruları değerlendirir. İyi insanları kabul ediyoruz. Amaç iyilerle kötüleri birbirinden ayırmak. İyilerle kötünün panzehirini oluşturabilmek. Serbest dolaşımda olacak bir ağdan bahsediyoruz. Dünyadaki internet en ufak bir yerde açık olduğu sürece bu devlet yaşayacak. Tek şartı hayvanlara dokunma doğaya dokunma insanı savun ve koru. http://www.birlesikdunyadevleti.com/ adresinden başvurular alınmaya ve değerlendirilmeye devam ediyor.

İnternetteki bir oluşuma güvenmeyenler de olacaktır…

Biz Birleşik Dünya Devleti’ne başvuran vatandaştan kimlik bilgilerini istemiyoruz. Kendi ismi dışında hangi ismi tercih ediyorsa onu seçiyor. Birleşik Dünya Devleti’nde telefon bilgileri gibi çok basit bilgiler isteniyor. Ne bir kredi kartı bilgisi ne de hesap bilgisi ne de kimlik numarası. Bizden zarar görebileceğiniz hiçbir bilgi istenmiyor. Vatandaşlarımızdan 1 liralık daha para talebi olursa vatandaşlıktan çekilme hakkı veriyoruz.