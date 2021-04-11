Birlik’ten kuvvet doğdu, Milas’ın kaderi değişti!

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Karapınar köyünde sürdürülebilir hayvancılığı ve kaliteli süt üretimi­ni geliştirmek ve köylüyü korumak amacıyla kurulan Milas Süt Birliği örnek bir kalkınma gerçekleştirdi. 2013'te birlik kurulduğunda sadece 20 süt üreticisi ve aylık 5 ton üretim var­dı. vardı. Şimdi üye sayısı 3 bine, aylık üretilen süt mik­tarı ise 200 tona çıktı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Baş­kan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Baş­kanı Ali İhsan Gezgin, birliğin hızla güçlendiğini ve bunun olumlu yansımasının ekonomik olarak köylünün yaşam standardına yansıdığını söyledi. Gezgin “Kendi Yemini Kendin Yap' isimli bir proje ile üreticilerimizi yem üretiminde destekledik. Bu projeyle üreticimizin cebine artı yüzde 20 net bir para kaldı. Yani yemini hazır alan üreticinin bu şartlarda yaptığı işten para kazan­ma şansı yok” dedi.

Gezgin şunları söyledi: Köylü es­kiden sattığı sütü aracılarla pazarlı­yordu. Hem ürününü ucuza satıyor, ucuza sattığı sütün ise parasını ya aylarca alamıyor, çoğu da hiç alamı­yordu. Bu neden­le süt üreticiliği ve hayvancılık yok olmak üze­reyken kurdu­ğumuz birlik köylülerimize rahat nefes aldırdı. Birliği köylümüz kurdu, köylü­müz çalıştırıyor, köylümüz ça­lışıyor ve yine köylümüz kazanıyor. Köylülerimiz yoktan var ettiler, 20 köylüyle başlayan birliğimizde üç bin üyeye ulaştık. 40 milyon TL'lik tesis kuracak güce ulaştık. Bu tesisle sütümüzü paketleyip satacağız.

SÜT PARASI İLE BÜYÜDÜM

9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra babası ile birlikte hayvan­cılık yapan Münür Karapınarlı (24) “Annem ve babam beni süt parasıyla büyüttü, süt parasıyla okuttu” dedi.

Artık herkes bizlere saygıyla yaklaşıyor

MİLAS Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, salgın döne­minin en az zararla atlatılması için tarım ve hayvancılığın güçlü tutulmasının, sektörün lokomotifi olan küçük aile iş­letmelerinin desteklenmesinin hayati önem arz ettiğine dikkat çekti. Virüs ile mücadelemiz devam ederken üreticimizin sorunları­nı giderme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 53 yaşındaki Mehmet Karapınar, birlik sonrası ha­yatlarının nasıl değiştiğini şöyle anlat­tı:

“Milas Süt Birliği öncesinde resmen hayvancılıkta hamallık yaptık. Sütten emeğimizin karşılığını alamadık. Şahıs şirketleri bizleri mağdur etti. Yıllarca hayvanlarımıza ye­direceğimiz yem giderlerini çıka­rabilmek için çalıştık. Onu bile çıkaramadığımız zamanlar oldu. Süt Birliği köyümüze bir süt topla­ma merkezi kurduktan sonra üye olduk. Zamanla üretimimiz arttı. Şimdi aybaşı geldiğinde banka kartıyla paramızı alıyoruz. Sosyal yönlerden de birçok imkan sunuyor birliğimiz. Top­lum içine girdiğimizde Milas Süt Bir­liği üyesiyim dediğinizde herkes size saygıyla yaklaşıyor. Hal böyle olunca üretmekten mutluluk duyuyoruz.”