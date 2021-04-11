Birlik’ten kuvvet doğdu, Milas’ın kaderi değişti!

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Karapınar köyünde sürdürülebilir hayvancılığı ve kaliteli süt üretimini geliştirmek ve köylüyü korumak amacıyla kurulan Milas Süt Birliği örnek bir kalkınma gerçekleştirdi. 2013'te birlik kurulduğunda sadece 20 süt üreticisi ve aylık 5 ton üretim vardı. vardı. Şimdi üye sayısı 3 bine, aylık üretilen süt miktarı ise 200 tona çıktı.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, birliğin hızla güçlendiğini ve bunun olumlu yansımasının ekonomik olarak köylünün yaşam standardına yansıdığını söyledi. Gezgin “Kendi Yemini Kendin Yap' isimli bir proje ile üreticilerimizi yem üretiminde destekledik. Bu projeyle üreticimizin cebine artı yüzde 20 net bir para kaldı. Yani yemini hazır alan üreticinin bu şartlarda yaptığı işten para kazanma şansı yok” dedi.
Gezgin şunları söyledi: Köylü eskiden sattığı sütü aracılarla pazarlıyordu. Hem ürününü ucuza satıyor, ucuza sattığı sütün ise parasını ya aylarca alamıyor, çoğu da hiç alamıyordu. Bu nedenle süt üreticiliği ve hayvancılık yok olmak üzereyken kurduğumuz birlik köylülerimize rahat nefes aldırdı. Birliği köylümüz kurdu, köylümüz çalıştırıyor, köylümüz çalışıyor ve yine köylümüz kazanıyor. Köylülerimiz yoktan var ettiler, 20 köylüyle başlayan birliğimizde üç bin üyeye ulaştık. 40 milyon TL'lik tesis kuracak güce ulaştık. Bu tesisle sütümüzü paketleyip satacağız.
SÜT PARASI İLE BÜYÜDÜM
9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra babası ile birlikte hayvancılık yapan Münür Karapınarlı (24) “Annem ve babam beni süt parasıyla büyüttü, süt parasıyla okuttu” dedi.
MİLAS Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, salgın döneminin en az zararla atlatılması için tarım ve hayvancılığın güçlü tutulmasının, sektörün lokomotifi olan küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin hayati önem arz ettiğine dikkat çekti. Virüs ile mücadelemiz devam ederken üreticimizin sorunlarını giderme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 53 yaşındaki Mehmet Karapınar, birlik sonrası hayatlarının nasıl değiştiğini şöyle anlattı:
“Milas Süt Birliği öncesinde resmen hayvancılıkta hamallık yaptık. Sütten emeğimizin karşılığını alamadık. Şahıs şirketleri bizleri mağdur etti. Yıllarca hayvanlarımıza yedireceğimiz yem giderlerini çıkarabilmek için çalıştık. Onu bile çıkaramadığımız zamanlar oldu. Süt Birliği köyümüze bir süt toplama merkezi kurduktan sonra üye olduk. Zamanla üretimimiz arttı. Şimdi aybaşı geldiğinde banka kartıyla paramızı alıyoruz. Sosyal yönlerden de birçok imkan sunuyor birliğimiz. Toplum içine girdiğimizde Milas Süt Birliği üyesiyim dediğinizde herkes size saygıyla yaklaşıyor. Hal böyle olunca üretmekten mutluluk duyuyoruz.”