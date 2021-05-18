Bisiklet Taksiler Lüleburgaz’da yeniden yollara çıktı

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2018 yılında iklim değişikliğine dikkat çekmek için “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” projesi kapsamında hizmete sunduğu ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Bisiklet Taksilerin yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.



“ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR”

Bugün (18 Mayıs) itibariyle hizmete yeniden başlayan Bisiklet Taksilerin, tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet verdiği ifade edildi. Bisiklet Taksilerden sadece geçtiğimiz yıl 2 bin 500 vatandaşın ücretsiz bir şekilde faydalandığı kaydedildi.



KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Lüleburgaz Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren Bisiklet Taksilerden öncelikli olarak engelli, hamile ve 65 yaş üstü vatandaşların faydalanabildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir İsviçreli aile bisiklet turu için 22 defa Türkiye'ye geldi, sıra çocuklarında