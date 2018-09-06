Hadi bilgi yarışma programı kısa zamanda birçok takipçi edindi. Her gün birbirinden ilginç sorular soran yarışmanın bu akşamki sorusu "Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?" oldu. Cevabı merak edenler ise Google'a koştu. İşte merak ettiğiniz o yanıt...

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Hadi bu akşam Spor Gecesi'yle 20:30'da yayınlanacak. Program takipçilerine “Spor yapmayı seviyorsanız, maçları hiç kaçırmam diyorsanız, spor haberlerinin sıkı takipçisiyseniz ya da ben çok bilmem ama elbet kulak aşinalığım var diyorsanız bu akşamı kaçırmak istemezsiniz.” diyerek seslendi. Peki dünyanın en prestijli bisiklet yarışı nerede yapılıyor? İşte cevabı…

EN PRESTİJLİ BİSİKLET YARIŞI NEREDE YAPILIYOR?

Bisiklete binmek çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. Peki hiç bu sporu yapmayı düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de hiç izlediniz mi? Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?

Bisiklet yarışlarının en büyük 3 tanesi, Büyük Tur olarak adlandırdığımız Grand Tour organizasyonunun içerisinde yer alır. Grand Tour içerisinde Tour de France, Giro d'Italia ve Vuelta a Espana yarışları yer alır. Yılın farklı dönemlerinde yapılan bu 3 yarışta toplanan puanlara göre sıralamalar belirlenir.En prestijli bisiklet yarışı, yukarıdaki 3 yarıştan Tour de France, yani Fransa Bisiklet Turu’dur.