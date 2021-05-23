Bisikletçiler Bodrum’a

Muğla Bodrum'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Güçbirliği Derneği'nin girişimleri ve Bilnet Okulları'nın ana sponsorluğunda Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışması düzenlenecek. 23 Mayıs 2021 tarihinde normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte başlayacak olan yarışma ilçeye renk ve heyecan getirecek.

Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, yarışmaya 27 ülkeden bin bisiklet tutkunu ile birlikte 5 bine yakın kişinin katılacağını belirterek, “Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada gerçekleştirilecek olan dev organizasyonda 56 km'lik kısa parkur; Bodrum Merkez'den start alarak Bitez Kavşağı, Ortakent Kavşağı geçilerek Dereköy yolundan Yalıkavak ve Gündoğan geçildikten sonra ise Torba Kavşağı'ndan dönüp Gümbet'te son bulacak. 103 kilometrelik uzun parkur ise Yalı, Mumcular gibi bölgeleri kapsayacak. Bodrum'un sadece turizm bölgelerini değil kırsalda bulunan alanları da dünyaya tanıtılacak” diye konuştu.

Bu organizasyonun Bodrum'da yapılmasının bir nedeninin de turizmcilere destek olmak olduğunu vurgulayan Kayhan, şöyle devam etti: “Derneğimizin bu organizasyonu Bodrum'a getirmesinin en önemli amacı özellikle pandemi döneminde turizmcilerimizin, esnafımızın ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Aynı zamanda Bodrum'un tanıtımına da çok büyük katkısı olacaktır.”

Bu organizasyon bölgemize renk ve heyecan getirecek

Serdar Kayhan son olarak, “İlçemiz bu büyük organizasyon öncesi ve sonrasında yarışmacıların dışında bu organizasyonun paydaşlarıyla beraber yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Normalleşmenin başladığı bir dönemde gelecek binlerce kişi hem Bodrum esnafına destek olacak hem de turizm bölgesine renk ve heyecan getirecek” dedi.

Bodrum'un doğası, kültürel güzelliklerini tanıtacağız

Organizasyonun turizm sezonunun başında ilçenin ve ülkenin tanıtımında büyük rol oynayacağını belirten Serdar Kayhan, “İlçemize gelecek medya ve yayın organları ile birlikte özellikle Moğolistan, Türkistan, Kazakistan, Azerbaycan gibi Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Avrupa'nın onlarca ülkesinde milyonlarca dolar vererek yapamayacağımız tanıtımı da yapmış olacağız. Bisiklet tutkunları ile birlikte dünya Bodrum'un tarihi, doğa ve kültürel güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Yarış günü, ödül töreni ulusal ve uluslararası yayın organları tarafından canlı olarak yayınlanacak. İlçemizde böyle faydalı bir organizasyon düzenleneceği ve coronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir sıkıntı çeken esnafımızın yüzünü biraz olsun güldüreceğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.