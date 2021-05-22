Bisiklete ilgi hızla artıyor, bisikletliler hassasiyet bekliyor

Düzce'de bulunan bisikletliler son zamanlarda artan bisiklet kazalarına dikkat çekmek için en yoğun kavşaklarda etkinlik düzenledi.

Düzce Bisikletçiler kulübüne bağlı üyeler, trafiğin en yoğun olduğu çoban kavşağında düzenledikleri etkinlikte, bisikletliye otomobil çarptığı gösterilerek, bir bisikletçi yere yattı.

Başında da otomobil çarptığı için öldü denilen gencin diğer ucunda ise “Bisikletime çarparsan ölürüm” yazılı pankart koyuldu. Etkinlik otomobil sürücüleri tarafından dikkatle takip edilirken, güzergahı kullanan bisiklet sürücüleri de etkinliğe destek verdi.

BİSİKLETE İLGİ BÜYÜK BİR HIZLA ARTIYOR

Bisiklet sadece spor ve oyun için değil ulaşım aracı olarak da tüm dünyada kullanılıyor. Pandemi döneminde yaşanan hayati bulaş riski nedeniyle sadece Türkiye’de değil tüm ülkelerrde bisiklete olan ilgi büyük bir hızla artıyor.

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