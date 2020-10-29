‘Bisikletime çarparsan ölürüm’ sloganıyla pedal çevirdiler

İzmir'de 14 Ekim'de bisikletiyle kamyon altında can veren Zeynep Aslan'ın ardından Türkiye genelinde son bir haftada 6 kişinin daha bisiklet kazalarında hayatını kaybetmesi tehlikenin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Ölümlerin ardından ülkenin dört bir yanındaki tepkilere Mersin'de bir grup sporcu da eklendi. Bisikletçiler, kazalara dikkat çekmek için 'Bisikletime çarparsan ölürüm' sloganıyla pedal çevirdi.

Bir haftada toplamda 6 bisikletli, motorlu taşıt çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geçen iki sene içerisinde 238’den fazla bisiklet sürücüsü trafikte can verdi. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bisikletçiler, ‘bisikletime çarparsan ölürüm’ sloganıyla pedal çevirdi.

“BİSİKLETLİYİ FARK EDİN”

Bisikletli kültürünün toplumda sağlanması için talepleri olduğunu söyleyen Ebru Petek Budur, “Son yıllarda bisikletli ölüm haberleri almaya başladık. Öncelikle konunun Meclis’te ele alınmasını istiyoruz. Kamu spotlarıyla bu bilincin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bisikletliyi fark edin” dedi.

“CAYDIRICI KURALLAR GETİRİLMELİ'”

Sürücülerin bisikletli yaşam konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Süleyman Uygun da “Çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Kaportamız, bedenimiz bizim. Sürücünün yanlış kapı açması bile bizim hayatımıza mal olabiliyor. Bu konuda caydırıcı kurallar getirilmeli” diye konuştu.

TÜİK’in verilerine göre 2018-2020 yıllarında bisikletli kazada ölen sürücü sayısı 238 olarak açıklandı. Son kazalarla birlikte ölen kişi sayısı 258’e çıktı. (DHA)