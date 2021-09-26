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Bisikletiyle albüm kapağını baştan yarattı

Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes, ünlü müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağındaki bebeği, 150 kilometrelik yol yaparak Avustralya haritası üzerine GPS iziyle çizdi.

Sozcu.com.tr
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Bisikletiyle albüm kapağını baştan yarattı

Bisikletçi Pete Stokes, 90’lara damga vuran Nirvana’nın Nevermind albümünün 24 Eylül’de 30’uncu yıldönümü olması sebebiyle kapağındaki bebeği GPS iziyle Avustralya haritası üzerine çizdi.

45 yaşındaki bisikletçi benzer tasarımları daha önce de yaptı.

Stokes, bisikletiyle Adelaide kenti çevresinde 150 km yol yaparak albüm kapağındaki bebeğin bir eskizini oluşturdu.

45 yaşındaki bisikletçi, insan egzersizlerini GPS verileri kullanarak takip etmek için kullanılan bir internet hizmeti olan Strava kullanarak Avustralya haritası üzerine başka çizimler de yaptı.

Genç bisikletçinin Nirvana’nın albüm kapağını kendi eforuyla yeniden tasarlaması dikkat çekti.

Stokes, daha önce 250nci doğum gününü kutlamak için Beethoven’ın taslağını bisikletiyle yol kat ederek harita üzerine çizmiş bunun yanında dinozor, ejderha ve tilki eskizleri de yapmıştı.
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