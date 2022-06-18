Bisikletli ulaşım gelişmiş ülkelerde yüzde 40 bizde 1

Bisikletli ulaşım oranı, gelişmiş ülkelerde yüzde 40’ın üzerinde bizde ise yüzde 1’in altında ve ülkemizde bisikletlilere saygı duyulmuyor. Her yıl 150 bisiklet sürücüsü trafikte hayatını kaybediyor. Kazaya karışan şoförler iyi hal indirimi de alıp az bir ceza ile kurtuluyor.

Yavuz ALATAN

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Her yıl 150 bisiklet sürücüsü trafikte hayatını kaybediyor. Kazaya karışan şoförler iyi hal indirimi de alıp az bir ceza ile kurtuluyor. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ‘'Bisikletli ulaşım oranı, gelişmiş ülkelerde yüzde 40'ın üzerinde bizde ise yüzde 1'in altında ve ülkemizde bisikletlilere saygı duyulmuyor. Bisikletli ölümüne neden olanlar cezalandırılmak yerine adeta ödüllendiriliyorlar'' dedi.

BİSİKLET CİNAYETLERİ

Bankoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada ‘'Her yıl yaklaşık 150 bisikletli trafikte hayatını kaybediyor. Suçlu bulunan sürücülerin yüzde 80'ine yakını alkol ve uyuşturucu etkisinde ve hız limitini aşmış durumda, buna rağmen taksirle adam öldürmekten yargılanıyor, aldıkları cezaların yarısını bile yatmadan serbest kalıyor'' dedi.

“TEMEL EĞİTİM MÜFREDATINA SOKULMALI”

Aysu Bankoğlu şunları söyledi:

‘'Geçtiğimiz günlerde 2 çocuk babası, jeoloji mühendisi Murat Albayrak'ı kaybettik. YKS Türkiye 1'incisi Kaan Şahin'i de kaybettik alkollü sürücü 4 ayda serbest kaldı. 36 yaşında, 1 çocuk annesi Zeynep Aslan'a arkadan çarparak ölümüne sebep olan sürücü iyi hâl indirimi aldı. 19 yaşında Umut Gündüz'ü de hız limitini aşan alkollü sürücü yüzünden kaybettik. Üstelik bu kişi Umut'u bırakıp kaçmasına rağmen iyi hâl indiriminden yararlanarak 4 ayda serbest kaldı. Hala bisiklet yoluna park eden, bisiklet yolunda piknik yapanlar var. Bisiklet yolları yaygınlaştırılmalı, bütçe ayrılmalı, bisiklet temel eğitim müfredatına sokulmalı.''

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