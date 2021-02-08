Bitlis, bir sanat filminin sahnesi gibi

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası, bölge halkının çok iyi bildiği Doğu Anadolu’nun gizli güzelliklerinden biri. Uzun yıllardır kış aylarında yöre halkının özellikle gençlerin en büyük keyfi soğuk havada sıcak sulara girmek.

GENÇLER VE ATLAR

Sadece insanlar için değil bütün kış ahırlarından dışarı çıkmayan mandalar ve atlarda kaplıca suyuna girerek rahatlıyor.

Kaplıca kış aylarında sıcak suya giren manda ve atları fotoğraflamak isteyen fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

FOTOĞRAFÇILARIN İLGİSİ

Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye akın eden fotoğrafçılar, kış aylarında 40 derece sıcaklıktaki kaplıcaya manda ve atlarıyla giren çocukları görüntülüyor.

Budaklı Kaplıcasına kış aylarında sık sık gelen fotoğrafçılar, il dışından gelen misafirlerine kaplıcayı tanıttıklarını söylüyor.

Kaplıca bölgesinde insanlar için de ayrı bir havuz olunca bir yanda şifa arayan insanlarla dolan kaplıca diğer tarafta ise hayvanlara hizmet veriyor. Bunu fırsat bile fotoğraf sanatçıları da kaplıcaya gelerek arşivlerine değişik ve ilginç fotoğraflar katıyorlar. İHA

İlginizi Çekebilir Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu