Bitlis’te gitar çalmayı öğrenen öğrenciler, konserler veriyor

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünde 8 kız öğrenci, müzik öğretmenleri Adem Kaya'nın çabalarıyla gitar çalmayı öğrendi. Eski Türk filmleri müziklerinden oluşan bir repertuvar hazırlayan öğrenciler, yakın köylerde mini konserler düzenliyor.

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Bitlis’te İkizler köyünün Cumhuriyet Ortaokulu’nda görev yapan müzik öğretmeni Adem Kaya, geçen şubat ayında kız öğrencilerine gitar çalmayı öğretmeye karar verdi.

Gitar sayısı ve kısıtlı imkanlar nedeniyle en yetenekli 8 kız öğrenciyi seçen Kaya, Halk Eğitim Merkezi’nden aldığı destekle de çalışmalara başladı.

Kursa devam eden 8 öğrenci, kısa sürede gitar çalmayı öğrendi.

Kaya, öğrencilerle çevrelerindeki köylere giderek mini konserler vermeye başladı. Her geçen gün daha iyi çalan öğrenciler, konserlerine devam edeceklerini belirtti.

“BİRÇOK KÖYDEN KONSER TEKLİFİ ALIYORUZ”

Her öğrencinin ayrı yeteneklere sahip olduğunu dile getiren Kaya, “Öğrencilerim kısa zamanda büyük başarı elde etti. Onlar ile eski Türk film müziklerinden oluşan bir repertuvar hazırladık. Şimdi köylere giderek mini konserler veriyoruz. İlk başladıklarında çok heyecanlıydılar, şimdi sahne korkularını da yendiler. Aldığımız olumlu tepkiler ise beklentilerimizin çok daha üzerinde. Birçok köyden de konser teklifi alıyoruz” dedi. (DHA)