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Bıttımın fiyatı altınla yarışıyor
Bıttımın fiyatı altınla yarışıyor
Siirt'e geçen yıl iç piyasada 150 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl ağaç sayısının az olması nedeni ile 200 lirayı bulabileceği belirtildi.
Yaşam 16 Eylül 2020 - 14:46

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde bıttım ağaçları budanarak fıstık aşıları yapıldı. Yapılan aşılar nedeniyle bıttım ağaçlarından fıstık elde edildiği için bıttım üretimi yok denecek kadar azaldı.

Çiftçilerden Cemil Beydoğan, bağ, bahçe sahiplerinin fıstık ağaçlarına yöneldiği için bıttım ağaçlarının azaldığını bu nedenle de fiyatların iki katına çıkacağını belirtti.

(FOTO: İHA)

Beydoğan, şöyle konuştu:

* Bıttım geçen sene fiyatı 150 liraya sattık. Bu sene 200 lirayı bulur. Nedeni ise bıttım ağaç sayısının az olmasıdır.

* Elde ettiğimiz ürünü de piyasada alan kişiler bıttım sabunu olarak ve menengiç kahvesi olarak kullanılması ister istemez fiyat konusunda etki verebiliyor.

* Geçen sene 150 liraydı kilosu bu sene 200 lirayı bulur. (İHA)

Son güncelleme: 14:52 - 16.09.2020
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