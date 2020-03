Biyolog Barbaros Çetin: “Tehlikenin bir boyutu virüsün sürekli mutasyona uğraması”

Tüm dünyayı saran coronavirüs tüm dünyada etkisini hissettiriyor. Corona Gündem’e konuk olan DEÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Barbaros Çetin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“GEZEGENDE 1 MİLYAR İNSAN BU VİRÜSTEN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBEDECEK”

Virüsün çok hızlı bir şekilde mutasyona söyleyen Çetin, “Geçen hafta Wuhan kentinden yeni bir çalışma ortaya çıktı. Maalesef Covid-19'un diğer Sars virüslerine göre insan hücrelerine 1000 kat daha bağlandığı açıklandı. Tehlikenin bir diğer boyutu bu, virüsün sürekli mutasyona uğraması. Biz biyologlar virüsün zamanla mutasyona uğraya uğraya daha zararsız hale geleceğini düşünüyorduk. Ama bugün görüyoruz ki, İzlanda'da bir çalışma dünyaya duyuruldu. İzlanda'da virüsün 40 mutasyona uğramış hali tespit edildi, korkutucu bir şey. İzlanda'daki virüsün genetik yapılarında İtalya'ya İngiltere ve Çin'e ait genetik yapıdaki Covid-19 yapılarına rastlandı. Bu da işin diğer enteresan tarafı.”

“KORKUTUCU OLAN TARAF BU”

Çetin çok yönlü bulaşma konusunda uyardı ve şunları söyledi: Hollanda'dan da bir haber geldi. Hollanda'daki araştırma ekibi maalesef kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin olduğu yerde virüse rastlandı. Bundan 1-2 hafta önce virüsün insan dışkısından tespit edildiğini de bilim adamları ortaya koymuştu. Bunun arkasından kanalizasyon sistemlerinde virüse rastlanması bulaşma yollarının çok yönlü olduğunu ortaya çıkardı. Virüs hapşırmayla nemli damlalarla bulaşabiliyordu. Ancak bu kadar hızla yayılması acaba virüs havayla da yayılıyor endişesini artırdı. Korkutucu olan taraf bu. Eğer bu da ispatlanırsa salgının önünü alamayacağız. Yaptığımız araştırmalarda şunu gösteriyor ki maalesef gezegende 1 milyar insan bu virüsten etkilenerek hayatını kaybedecek” diye konuştu.

“VİRÜSÜN BİYOLOJİK SİLAH OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

“Dünyadaki ekosistem son 200 yılda yaptığımız hatalar nedeniyle çökmeye başladı.” diyen Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hızlı değişime canlılar adaptasyon sağlayarak ayakta kalırlar. Bunun için de mutasyona uğramaları gerekiyor. Bu noktadan bakacak olursak virüsün biyolojik silah olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bu silahı yapanın elinde patlar ve bu derecede hızlı mutasyona uğrayan insan biyolojisine adaptasyon sağlayan bir virüsü kolay kolay üretmek mümkün değil”

Aşı çalışmalarının şu an için istenilen noktada olmadığını söyleyen Prof.Dr. Barbaros Çetin:

“Diğer bir noktada aşısı da şu an mümkün görünmüyor. Zaten şu an belirgin bir tedavisi yok ortada. Çünkü virüsü fazla tanımıyoruz, çok bilinmeyenler var ortada ama her geçen gün ortaya çıkan bilimsel yayınlar ürkütücü durumda. Ve insanlar da buna göre önlemlerini alarak hükümetin getirdiği kurallara uymalı. Virüs dünyaya bir şey hatırlattı Birincisi, mevcut vahşi kapitalizm liberal sistem çöktü. Ve bunun çok yakında ekonomik sonuçlarını ortaya koyacağız. İkincisi ise dinsel dogma da çöktü. Bilim, bilim, bilim…” şeklinde konuştu

