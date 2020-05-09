Biz evde bile sosyal mesafeyi koruyoruz

TTB Covid İzleme Grubu Üyesi Prof. Azap SÖZCÜ’ye konuştu: Türkiye, Azap çiftini salgın sürecinde daha iyi tanıdı. İkisi de yüzlerce kahraman gibi hastalar için mücadele ediyor. Özlem Kurt Azap nasıl korunduklarını anlattı.

İkisi de profesör ve enfeksiyon hastalıkları konusunda uzman… Bu uzmanlıkları eş durumundan evde de devam ediyor. Bilim Kurulu üyesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Alpay Azap ile eşi, Türk Tabipler Birliği Covid İzleme Grubu Üyesi ve Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim üyesi Prof. Özlem Kurt Azap, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü konusunda Türkiye'yi aydınlatıyor.

20 ay sonra toplum bağışıklığı oluşabilir

Her ikisi de virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının toplumdaki oranının yüzde 50-60 olması gerektiğini, bugünkü bulaşma hızı devam ederse en az 20 ay gibi bir sürede toplum bağışıklığının istenilen seviye geleceği görüşündeler.

O yüzden tedbirlere devam edilmesini savunuyorlar. Hem bir hekim olarak, hem de eş olarak corona virüsünün Türkiye ve aile yaşantıları üzerindeki etkisini anlatan Özlem Kurt Azap SÖZCÜ'nün sorularını şöyle yanıtladı:

– Dünya daha önce de SARS ve Ebola gibi virüslerle sarsıldı. Corona virüsü neden daha büyük bir panik yarattı?

SARS, bu virüs kadar bulaşıcı bir etkinliğe sahip değildi. Ebola ise sadece solunum yoluyla bulaşan bir virüs değildi. Bulunduğu coğrafyada etkinliği vardı. Corona virüsü (Covid-19) ise daha kolay ve hızlı bulaşıyor. Üreme katsayısı, SARS'a göre daha yüksek. Bu nedenle yaygınlaştı.

Halka ne diyorsak aynısını uyguluyoruz

– Sıcak havanın bu virüsü yok edeceği iddiası ne derece bilimsel?

Hava sıcaklığının yükselmesiyle Covid'in kaybolacağına dair bilimsel bir bilgi yok. Sıcak ülkelerde de Covid vakası görüldü. Ancak sıcak havalarda evler ve kapalı alanlar daha çok havalanıyor. İnsanlar daha korunaklı hale geliyor.

Güneş ışığıyla doğrudan temas olan zeminlerde virüs etkisizleşebiliyor. Ancak, sıcak ortamda virüs bulaşmaz diye bir genelleme yapmak doğru değil.

– Çok sayıda sağlık personeli de bu virüse yakalandı. Siz de bir hekim olarak iş yerinde ve evinizde rutin el yıkama dışında farklı bire önlem alıyor musunuz?

Biz Covid şüphesi bulunan hastalarla muhatap olduğumuzda, kendimizi maskeyle, siperlikle, önlük ve eldivenle koruyoruz. Evlerimizde ise topluma hangi önerilerde bulunuyorsak, aynısını yapıyoruz. Eve girince üstümüzü değiştiriyoruz, duşumuzu alıyoruz.

Başka bir yerden, mesela marketten geldiğimizde de elimizi en az 20 saniye sabunla yıkıyoruz. Evin içinde de sosyal mesafeye uyuyoruz. Biz salon düzenimizi de değiştirdik. Eskiden çocuklarımızla kucak kucağa otururken artık araya bir metre mesafe koyduk.

Yemek masamızda da bunu uyguluyoruz. Sandalyelerimizi birer metre mesafeye göre ayarladık. Maskesiz ziyarette bulunmuyoruz, içeri girmeden, sosyal mesafeyi koruyarak konuşuyoruz. Bir metre kuralını uyguluyoruz. 11 Mart'tan bu yana anne ve babamla birbirimize sarılıp, öpemiyoruz.

Nikotinin henüz direnç gösterdiği bilinmiyor

– Sıfır grubu kana sahip olanların, bu virüsten etkilenmediği iddiasının doğruluk derecesi var mı?

Bu konuda bilimsel bir veriye sahip değiliz. Nikotinin de direnç gösterdiğine dair haberler yayılıyor. Oysa bunlarla ilgili bilimsel veri yok. Bu bilgi kirliliklerini dikkate almamak gerekir. Bilimsel araştırmaların sonucunu beklemeliyiz.

– O halde tedbirler uzun bir süre daha devam mı edecek?

‘Nasılsa tepe noktayı gördük' diye yaklaşmamak lazım. Kurallara uymaya devam edersek azalır aksi halde yaygınlık devam eder. Kabul etmek lazım, artık farklı bir dünyada yaşıyoruz.

Komşularımız en çok ‘Bu salgın ne zaman bitecek' diye soruyor

– Bu virüsle ilgili komşularınız, tanıdıklarınız size en çok neyi soruyor?

Komşularımız, yakınlarımız bize en çok ‘Bu salgın ne zaman bitecek?' diye soruyor. Bu virüs, tıpkı grip gibi peşimizi bırakacak gibi görünmüyor. Tamamen sıfırlanmayacak. Öngörülebilir bir zaman veremeyiz.

Dünya nüfusunun yüzde 60-70'i buna yakalanacak. Şimdi gribe nasıl bakıyorsak, buna da öyle bakabileceğiz. Yani kanıksayacağız. Türkiye'de de toplumun yarısı yakalanacak gibi.

Yaklaşık 20 ay içinde böyle bir yayılmanın olacağına dair beklenti söz konusu. Sorulardan da sıkılmıyoruz. İnsanlarımızı aydınlatabiliyorsak, mutlu oluyoruz.

SOSYAL MESAFELİ TATİL PLANI

– Sizin bu yıl tatil planınız var mı? Yoksa hepimiz bir süre daha tatili unutalım mı?

Temmuz'un ortası için bir planımız var. Ama öyle otele, kalabalık bir ortamda değil. Arkadaşlarımızla birlikte, sosyal mesafe kurallarına da uyabileceğimiz, açık havada tatil gibi bir plan yaptık. Umarım iptal etmek zorunda kalmayız.

– Eşiniz aynı zamanda da meslektaşınız. Ailede herhangi bir sıkıntı, yorgunluk oluyor mu?

Biz değil de eşim çok yoruluyor. Çünkü çok yoğun ve titiz çalışıyorlar. Tabii ikimiz de enfeksiyoncu olduğumuz için bazen ayrı düştüğümüz konular da oluyor. Birbirimizden farklı düşünceler de olabiliyor. Ama temel konularda yaklaşımımız aynı.