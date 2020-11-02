‘Biz Varız’ kampanyası depremzedeler için revize edildi: ‘Askıda İyilik Var’

Pandemi sürecine damga vuran 'Biz Varız' kampanyası, 'Askıda İyilik Var' sloganıyla İzmir'deki depremzedeler için revize edildi. Yardımsever kişi ve kuruluşların, 'Biz İzmir' ve 'Halkın Bakkalı' sanal platformları üzerinden yapabileceği yardımlar, belediye organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde ‘Biz Varız’ sloganıyla Türkiye’ye örnek olan İzmir dayanışması, deprem acısıyla yeniden canlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla harekete geçen büyükşehir ekipleri, her türlü yardımın yine ‘Biz İzmir’ ve ‘Halkın Bakkalı’ sanal platformları üzerinden yapılabilmesi ve depremzedelere ulaştırılması için organize oldu.

DÖRT YARDIM PAKETİ BELİRLENDİ

‘Biz İzmir’ mobil uygulamalarında ve www.bizizmir.com adresinde ‘Askıda İyilik Var’ bölümü oluşturuldu. Bağış yapmak isteyenler sıcak yemek, gıda paketi, hijyen paketi ya da uyku tulumu seçeneklerinden istediğini tıklayabilecek ve istediği miktarda yardım yapabilecek. Sıcak yemek 25 TL, gıda paketi 75 TL, hijyen paketi 40 TL ve uyku tulumu ise 120 TL olarak belirlendi.

YARALAR SARILACAK

Başkan Soyer, şunları söyledi:

* Depremzede hemşerilerimizin yaralarını sarmak için yardım etmek isteyen o kadar çok kişi ve kuruluş var ki… Ancak bu bağışların organize edilmesi ve en doğru yerlere gitmesi gerekiyor.

* Büyükşehir belediyesi olarak hepsinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. ‘Biz İzmir’ platformuna giren hayırsever kişi ve kuruluşlarımız, ‘Askıda İyilik Var’ butonunu tıklayacak ve ‘Halkın Bakkalı’nda belirlenen dört paketten istediklerini, istediği kadar bağışlayabilecek.

SOYER’İN ÇAĞRISINA İLK YANIT ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NDEN

Öte yandan Başkan Soyer, katıldığı canlı yayında İzmir için destek çağırısında bulunmuştu. Bu çağrıya Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’den yanıt geldi. Keskin, “Haydi Şişli İzmir için dayanışma vakti” diyerek kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Keskin, “Şişli Belediyesi olarak deprem bölgesinde hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız için uyku tulumu, hijyen paketi ve erzak paketlerini mümkün olan en kısa sürede İzmir’e ulaştırma yolunda çalışmalarımızı başlattık” dedi.

