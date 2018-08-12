Isparta’da bir iş adamı, ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımları, 2 çocuğunun sünnet arabasına "Bizden kesileni Trump’ın papazı yesin" yazarak protesto etti.

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ABD’nin, bir süre önce casusluk suçundan Türkiye’de tutuklanan ve yakın zamanda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Papaz Brunson'un serbest bırakılmasını istemesi ve Başkan Trump'ın attığı tweetler sonrasında yaşanan doların artışına ülke genelinde tepkiler sürüyor.

SÜNNET ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN GÖNDERME YAPTI…

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları ve dolar kurundaki spekülatif artışa Isparta’dan da, sünnet çocuklarının gezdirildiği otomobildeki yazıyla gönderme yapıldı. Mehmet Yiğit ve Metehan Yağız isimli çocukları için sünnet töreni düzenleyen Adem Çelik, düğün arabasının arkasına “Bizden kesileni Trump'ın papazı yesin” yazdırarak, ABD'ye tepki gösterdi.

“PAPAZINA İLETİLMESİNİ İSTİYORUM”

Çocukların babası Adem Çelik, “Son günlerde ülkemize dolar üzerinde yapılan yaptırımları hoş bulmuyoruz. Onlara bir cevap olarak bu yazıyı yazdık. Bu yazının da Trump'ın papazına iletilmesini istiyorum” dedi. Dolar kurundaki yükselişle Türk ekonomisinin güçsüzleştirilmeye çalışıldığını ancak Türk ekonomisini çökertmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Çelik, tepkilerini göstermek istediklerini dile getirdi. İHA