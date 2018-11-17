Black Friday yaklaşıyor! Black Friday ne zaman? 2018 Black Friday indirimleri…

Dünya genelinde adı "Black Friday" olarak bilinen alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği gün birçok mağaza, marka ve üründe yüksek oranda indirimler yaşanıyor. Ülkemizde de son yıllarda yaygınlaşan Black Friday günü mağazalar indirimlerle satışlarını artırmayı hedeflerken, vatandaşlar ise indirimlerden yararlanmak istiyor. Peki, Black Friday nedir?Black Friday ne zaman başlayacak?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede adeta geleneksel hale gelen Black Friday Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Yaşanacak indirimler sayesinde birçok ürünü daha makul fiyata alacak vatandaşlar Black Friday’ı sabırsızlıkla bekliyor. Blacak Friday hangi gün?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım’dan 26 Kasım’a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2018'de Türkiye'de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım’da olacak.

İLKBAHAR'DA DA YAPILACAK

Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Bazı markalar ilkbahar aylarında da Black Friday etkinliği düzenleniyor. Mart ayının son haftasında başlıyor ve nisan ortasına kadar devam ediyor. Ayrıca birçok mağaza temmuz ayında Black Friday’i farklı bir zamanda satışa sunabiliyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.