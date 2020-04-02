Blake Lively ve Ryan Reynolds 400 bin dolar daha bağış yaptı

Geçen hafta 1 milyon dolar bağışta bulunan ünlü çift Blake Lively ve Ryan Reynolds, yardım yapmaya devam ediyor. Çift şimdi de 400 bin dolar bağışladı...

Blake Lively ve Ryan Reynolds, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kapsamında geçen hafta, Feeding America ve Food Banks Canada’ya 1 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu. Bu büyük katkının ardından ünlü çift, şimdi de New York’ta bulunan Elmhurst, NYU Hospital, Mount Sinai and Northern Westchester adlı dört hastane arasında bölünmek üzere 400 bin dolar daha bağışladı.



Bu bağışların dışında, Ryan Reynolds’ın sahip olduğu Aviation Gin şirketi, United States Bartender’s Guild’e 15 bin dolar bağışlayarak, hizmet endüstrisinde iş kayıplarından etkilenen kişilere yardımcı olmak için katkıda bulundu.