Blake Lively ve Ryan Reynolds protestolarda tutuklananlar için 200 bin dolar bağışladı

Blake Lively ve Ryan Reynolds, George Floyd için yapılan gösterilerde tututlananlara hukuksal destek olmak için National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) derneğine 200 bin dolar bağışladı...

Dünyaca ünlü oyuncu çift Blake Lively ve Ryan Reynolds, ABD’nin Minneapolis şehrinde polis tarafından öldürülen Afro Amerikalı George Floyd protestolarına katılıp tutuklananların kefalet paralarının ödenmesi için, National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) derneğine 200 bin dolar bağışladı.



Geçen yıl ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için çalışan derneklere 2 milyon dolarlık bağış yapan, corona virüs sürecinde ise ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan kurumlara 1 milyon dolar bağışlayan Blake Lively ve Ryan Reynolds, George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolara karşı da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lively “Çocuklarımızı farklı hukuk kurallarına hazırlama konusunda endişelenmek zorunda kalmadık ya da arabada kenara çekilirsek ne olabileceğini düşünmedik. O hayatı her gün yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir korku ve öfkeyi hayal bile edemeyiz. Geçmişte sistematik ırkçılığın ne kadar köklü olduğu konusunda bilgisiz olmamıza izin verdiğimiz için utanıyorum” ifadelerini kullandı ve kızlarını ırkçılık karşıtı, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştireceğini belirtti…